В школах Татарстана сохранятся фильтры для входящих, но вакцинация для учителей необязательна

А масочный режим в Татарстане сделали рекомендательным

Фото: Максим Платонов (архив)

На фоне роста заболеваемости СOVID-19 Управление Роспотребнадзора по Татарстану перед началом учебного года усиливает массовые проверки общеобразовательных учреждений. До введения крайних ограничительных мер не дошло: учителей будут допускать к работе без повторной вакцинации, но любой входящий в школу обязан пройти пост термометрии, сообщила «Реальному времени» главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. С конца июля произошел двукратный рост заболеваемости коронавируса, из-за чего власти рекомендовали с сегодняшнего дня носить маски в общественных местах.

Масочный режим — по желанию



С 20 августа на территории Татарстана вновь вводится масочный режим, но не в обязательном, а в рекомендательном порядке. Сегодня об этом объявили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— В течение последних трех недель идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с июлем число заболевших увеличилось в 2 раза — до 78 случаев в сутки, тогда как в июле фиксировалось 42 случая. На сегодняшний день зарегистрировано 155 409 случаев заражения, или 3,9 тысячи на 100 тысяч населения, — отметила Патяшина.

С 20 августа на территории Татарстана вновь вводится масочный режим, но не в обязательном, а в рекомендательном порядке. Сегодня об этом объявили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина. Фото: tatarstan.ru

По ее словам, этот вирус отличается сильной заразностью и быстрым распространением.

— Нужно понимать, что число заболевших будет и дальше увеличиваться. Тем более что приближается осенний сезон подъема ОРВИ. Поэтому мы настоятельно рекомендуем масочный режим для широкого круга лиц. Призываем жителей прислушаться к этой настоятельной рекомендации, — заявила Патяшина.

На сегодня ношение защитной маски обязательно лишь для работников медицинских и социальных учреждений, а теперь рекомендуется носить их на работе, в общественном транспорте, в местах массового скопления. Особую опасность вирус представляет для пожилых, поэтому им также рекомендован масочный режим, подчеркнула главный санитарный врач Татарстана. Отметив, что вчера Кабмин внес соответствующие изменения в постановление о ковидных ограничениях.

Основная особенность заражения — без температуры

Главной особенностью текущей эпидемиологической ситуации является то, что 86% заболевают в легкой бессимптомной форме. Госпитализировано не более 12% от общего числа заразившихся.

— Медицинские учреждения справляются с повышенной нагрузкой, и сегодня необходимости в развертывании дополнительных мер нет, — заметила Марина Патяшина.

«Медицинские учреждения справляются с повышенной нагрузкой, и сегодня необходимости в развертывании дополнительных мер нет», — заметила Марина Патяшина. Фото: tatarstan.ru

Основная мера профилактики — повторная вакцинация. По словам врачей, после отпуска лучше сделать прививку, чтобы укрепить иммунитет. А тем, кто приехал из-за рубежа, нет необходимости проводить ПЦР-тест, если есть действующий сертификат.



В школу — через фильтр

В этом году праздничные линейки 1 сентября разрешено проводить в присутствии родителей. При этом всем гостям необходимо пройти фильтр и измерить температуру, сообщила главный санитарный врач.

Перед началом нового учебного года в общеобразовательных школах проходят проверки по вопросам обеспечения надлежащих условий обучения. Всего в Татарстане 1 697 школьных учреждений, в которых обучается около полумиллиона детей, включая свыше 5 тысяч первоклассников. Пока выдано 354 предписания, которые касались дооснащения медицинских кабинетов и спортивных залов, горячего питания. На сегодня все выполнены, сообщила Патяшина.

Учителей будут допускать к работе без повторной вакцинации, но любой входящий в школу обязан пройти пост термометрии.

— Практика проверки термометрии сохранится в новом учебном году, по итогам летней оздоровительной кампании мы однозначно видим результативность работы фильтров, — заявила Лейла Фазлеева. — Мы считаем, что те фильтры, которые есть в школах, обязательны.

Патяшина добавила: «Если у человека нет температуры, но есть активный кашель, покраснение глаз, школа имеет право не допустить работников в школу».

»Мы считаем, что те фильтры, которые есть в школах, обязательны», — заявила Лейла Фазлеева. Фото: tatarstan.ru