Эдуард Якупов: «Из-за ковида просто вал пациентов с тревогой, депрессиями и нарушениями сна»

Невролог, профессор КГМУ — о нейроковиде, заниженной статистике и панических атаках

На этой неделе в Казани проходит нейрофорум Neuro Week Kazan-2022, собравший ведущих неврологов и психиатров России и мира. Одним из основных спикеров на этой встрече выступил профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов. В интервью «Реальному времени» заслуженный врач Татарстана рассказал, чем опасен нейроковид, как бороться с паническими атаками и какие основные проблемы обнажила пандемия COVID-19. Термин «нейроковид» используют, когда инфекция поражает нервную систему и мозг. После перенесенного заболевания у пациента могут появиться осложнения со стороны когнитивных функций организма, в частности тревожность, расстройство памяти, депрессия, панические атаки, предупреждает медик.

Вал пациентов с функциональными расстройствами

— Эдуард Закирзянович, с учетом пандемии наверняка значительная часть докладов на Neuro Week Kazan-2022 посвящена проблемам, связанным с коронавирусом?

— Да, это так. В частности, мой доклад на пленарной части так и называется «Я живу в эпоху ковида! Жизнь до и после». В нем я говорю о проблемах, которые обнажились «благодаря» ковиду — и в системе здравоохранения, и в сфере различных патологий.

— Что нового привнес COVID-19 в нашу жизнь, какие основные проблемы обнажились?

— Генсек ООН Антониу Гутерриш в недавнем докладе обратил внимание, что главные вызовы, с которыми пришлось столкнуться всему миру — это слабость систем здравоохранения, проблема неравенства и так далее. Проблема неготовности систем здравоохранения к вызовам, подобным тем, что предъявила нам пандемия COVID-19, — это реалии сегодняшнего дня. К сожалению, это присуще и США, и России, и другим странам. И не всегда ситуация зависит от дороговизны системы здравоохранения. В Штатах система здравоохранения самая дорогая в мире, но при этом смертность у них достаточно высокая.

Проблема состоит еще и в том, что особенно в нашей стране пандемия обнажила вопрос отсутствия диалога государственной власти с профессионалами. То, что этого диалога нет и не было, привело к провалу вакцинальной кампании, что породило мощные антиваксерные движения.

В то же время, пандемия привела к появлению большого процента пациентов с функциональными расстройствами — тревогой, депрессиями, нарушениями сна. Их огромное количество — просто вал таких пациентов. Плюс еще одно последствие COVID-19 — когнитивные нарушения, связанные с проблемами с памятью, вниманием, снижением работоспособности.

Если раньше мы думали, что ковид — удел слабых, пожилых людей, то в дальнейшем мы увидели, что он не щадит никого. И система здравоохранения оказалась не готова к ситуации, когда такой вал пациентов упал на поликлиническую и стационарную сеть.

Фото: Илья Репин

«Реальные цифры замалчивают»

— Что известно о нейроковиде к настоящему времени?

— Сейчас принято разделять несколько стадий нейроковида. Первая — потеря обоняния и вкуса, вторая — функциональные расстройства (нарушения сна, повышение тревожности, панические атаки, развитие депрессий). И третий, наиболее тяжелый вариант развития событий — появление делирий, спутанность сознания, развитие комы, инсультов, повреждения спинного мозга. К счастью, такие тяжелые органические поражения нервной системы встречаются редко.

Вместе с тем, к нам очень часто приходят пациенты после перенесенного COVID-19 — чаще всего с нарушениями сна, тревогами, потерей обоняния и вкуса, астенией, паническими атаками.

— С какими наиболее распространенными проявлениями нейроковида вы сталкиваетесь?

— Из своей практики могу сказать, что в числе наиболее частых проявлений нейроковида — не только инсульты и инфаркты, но и учащение панических атак, депрессия, тревога, расстройство памяти, нарушение сна и снижение работоспособности, причем такие проявления могут беспокоить перенесших коронавирус в течение полутора месяцев и даже больше.

На первый план сейчас выходит астения — снижение работоспособности и когнитивные нарушения. Шлейф нейроковида пошел именно в этом направлении. К сожалению, это капитальная проблема, с которой мы имеем дело.

Я предчувствую, что это аукнется и в будущем. Такие пациенты будут нас терзать и терзаться и мучиться сами — а именно те, у кого плохо лечится тревога, эмоциональные расстройства.

В целом COVID-19 сделал очень неприятную штуку. Он изменил общество, в том числе, отношения как внутри общества, так и у человека в сознании.

Еще в доковидную эпоху, в 2016 году, американскими учеными было проведено исследование, которое показало: изоляция человека — более мощный фактор системного воспаления, чем диабет и артериальная гипертензия. Оказалось, что когда человек изолирован, у него нет социальных связей, общения, движения, это становится большей проблемой, чем столь серьезные патологии.

Подчеркну: исследование проведено в доковидную эпоху, так что в спекуляции исследователей обвинить нельзя. А COVID-19 и появившийся с ним поток лживых, непроверенных и негативных новостей, повлиял на психику людей очень сильно.

— Вы недавно приводили данные исследований: в США 49% пациентов, перенесших коронавирус, сталкиваются с различными нарушениями работы нервной системы, в Германии — 50% переболевших, в Великобритании — 35—45%. Есть ли такие же цифры по Татарстану?

— Таких данных нет. Это связано еще и с тем, что нормальной статистики нет.

Но я могу сказать по клиникам, где веду прием — как минимум в несколько раз увеличилось количество пациентов, которые страдают от ситуаций с тревогами, паническими атаками, нарушениями сна. Увеличилось и количество людей с инсультом. Это следствие того, что ковид начал лупить по пожилым, вызывая гиперкоагуляцию, тромбозы.

Фото: Ринат Назметдинов

«Легкий» «омикрон» увеличил смертность в США на 33 процента»

— Некоторые специалисты выражают оптимизм после появления «омикрона». Якобы он протекает более легко, без тяжелых последствий для легких в частности. Приход нового штамма отражается и на тяжести последствий для мозга?

— Это не так. Легким «омикрон» можно называть только в кавычках. За последние 2 недели «легкий» «омикрон» увеличил смертность в США на 33 процента. В Дании, Греции, Испании, Канаде, Франции — похожие цифры. Да, в большинстве случаев «омикрон» переносится не так тяжело, как страшная «дельта». «Омикрон», как правило, не спускается в легкие, но он очень массивен по распространению.

Можно привести такую аналогию: если огромная бомба упала в дом, она его полностью разрушит. А если на город упадет много маленьких снарядов, они погубят намного больше людей. Их так много, что они повреждают также многих. То же самое с «омикроном».

«Дельта» бьет наотмашь, зачастую загоняя пациентов в реанимацию, зато «омикрон» заражает не 10 тысяч, а миллион человек. Посмотрите на статистику — произошел просто взрывной рост заболевших. Но и эти цифры не отражают реальной статистики — заболевших в несколько раз больше.

Так что основная опасность «омикрона» — в масштабности. Я не пугаю никого, я далек от этого. Чего пугать-то? Пугалка отсохнет скоро уже. Просто реалии таковы, что «омикрон» очень заразный. Дети начали активно болеть. И то, что «омикрон» может сдвинуть у человека иммунную систему, вызвать дремлющие проблемы, хронические заболевания — это факт. Вот и отгадка, почему в США «легкий» «омикрон» увеличил смертность более, чем на 30 процентов.

— Все больше болеют дети. Нейроковид их тоже поражает?

— Из-за прихода «омикрона» госпитализация в детские стационары увеличилась колоссально. Это серьезная проблема. Слава богу, «омикрон» не так убивает, как могла бы сделать «дельта».

У детей, инфицированных ковидом, страдает вегетативная нервная система. Она у них и так зыбкая, неустойчивая. А когда лупит еще этот COVID-19, он еще больше ее расшатывает. Обмороки, нехватка воздуха, плохая усвояемость учебного материала, головные боли — это основные последствия COVID-19 для детей.

— По вашим наблюдениям, отличаются ли последствия для переболевших COVID-19 в плане когнитивных расстройств в зависимости от штаммов?

— Пока трудно сказать. Исследования двухмесячной давности свидетельствует о том, что если пациент тяжело болел «дельтой», с дыхательной недостаточностью, подключением к аппарату ИВЛ, когнитивные нарушения у него были более тяжелыми. Что будет в ситуации с «омикроном» — посмотрим.

Фото: Максим Платонов

«COVID-19 повышает риски когнитивной недостаточности»

— Почему COVID-19 у многих вызывает проблемы с памятью, восприятием вкусов и запахов, резкие перемены настроения?

— Мозг чувствителен к COVID-19 — происходит прямое воздействие вируса на нервную систему. COVID-19 создает эффект гипоксии, легкие работают хуже, мозгу достается меньше кислорода, и он начинает хуже работать. Имеет место быть и эндотелиальная дисфункция, когда начинают страдать мелкие сосуды, которые очень важны для работы мозга. Они пронзают практически каждую клеточку в мозге. И если эти мельчайшие сосуды начинают страдать, а они страдают при ковиде, то мозг начинает страдать опосредованно тоже. Такая проблема есть.

— Правда ли COVID-19 снижает умственные способности людей?

— Да, снижает. Есть исследования, которые доказывают это.

Вскрывали мозг людей, умерших от ковида, и увидели изменения, которые сопоставимы с нейродегенеративными изменениями при болезни Альцгеймера. Пока рано говорить, насколько это широко распространено, но факт есть факт.

— Можно предположить, что COVID-19 начнет усугублять эти процессы и повысит риски болезни Альцгеймера?

— Да, ковид повышает шансы на когнитивную недостаточность, различные нарушения.

«Панические атаки — это вершина айсберга тревожных расстройств»

— Учитывая, что система здравоохранения сильно перегружена, какие основные советы можете дать? Какие постковидные симптомы должны в первую очередь насторожить переболевших и их окружение и что можно сделать, не дойдя до врача?

— Если человек своей головой не занимался в доковидную эпоху, то ему трудно собрать себя в кучку сейчас.

Если он перенес COVID-19, нужно заставлять свою голову работать, нужен когнитивный тренинг, мягкие физические упражнения. Лечиться конечно тоже нужно — так что до врача следует дойти обязательно.

— Какие проявления должны насторожить окружающих?

— Забывчивость, снижение концентрации внимания. Вообще нарушение когнитивных функций часто происходит — это классический феномен проявления нейроковида. Можно бороться разными путями — есть нейропротекторы, позволяющие дать пищу уставшему мозгу, важны хорошее питание, сон, умеренная физическая активность, различные методики когнитивного тренинга.

Фото: Максим Платонов

— А как можно лечить астению после ковида?

— Астения включает в себя не только потерю физической активности (классический синдром усталости при минимальной физической нагрузке), но и психологические, сексуальные нарушения. Помощь пациенту с астенией должна включать в себя воздействие на все спектры. Необходимы мягкие адекватные физические нагрузки. Но при этом не надо очертя голову бросаться в зал. Также важен прием соответствующих препаратов после консультации со специалистом.

— Как быть с нарушениями сна?

— В мозге существует несколько систем, которые отвечают за организацию нашего сна. Все эти системы тесно связаны друг с другом. Когда происходит функциональная рассогласованность между ними, — приходит бессонница.

Важно создание и формирование правильной гигиены сна — для этого существуют определенные ритуалы и правила. Возможно использование на короткий период времени аппаратов-гипнотиков. Простой вариант помощи — использование различных медитативных техник, прием растительных средств и так далее.

— Зачастую после COVID-19 пациенты жалуются на панические атаки. Тут уж без врача никак?

— Панические атаки — это вершина айсберга тревожных расстройств. Существуют немедикаментозные техники купирования панических атак, прежде всего дыхательные. Возможно использование и обычного дыхания в пакет.

Важно в моменты панических атак стараться переключить внимание на что-то другое — посмотреть в окно или обратить свой ментальный взор на какую то деталь.

Существуют и специальные лекарственные препараты, прием которых нужно согласовывать с врачом.