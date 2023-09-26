В России за неделю выявили 14 435 случаев заражения коронавирусом

С 18 по 24 сентября коронавирус выявили у 14 435 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 029 404 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 2 328 человек. Вылечились от коронавируса еще 10 327 жителей. В общей сложности в стране зафиксировали 22 468 635 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 24 россиянина. Всего зарегистрировано 400 047 случаев смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 11 по 17 сентября коронавирус выявили у 11 516 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Максим Кокунин