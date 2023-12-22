В Татарстане свободно около 10% коек для пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в Татарстане свободно около 10% коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
— ВИГов у нас по-прежнему 11. Порядка 10% коек, выделенных под ковид, у нас свободны. Мы в любой момент готовы «раскрыться» при увеличении [числа пациентов], однако мы не видим в этом потребности в настоящий момент, — сказал он.
Владимир Жаворонков заверил, что в Татарстане ситуация с COVID-19 стабильна. Система здравоохранения в республике отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ.
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