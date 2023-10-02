Обновленный «Спутник V» поступит в российские поликлиники в декабре
Обновленная вакцина «Спутник V» поступит в российские медучреждения в первой половине декабря. Такой прогноз дал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря, — сказал он в интервью «РИА Новости».
Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в разговоре с «Реальным временем» спрогнозировал развитие коронавируса в Татарстане. Он также оценил эффективность вакцины «Спутник V».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым