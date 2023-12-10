Минздрав России согласовал обновление вакцины «Спутник Лайт»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения России одобрило изменение состава вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Информацию подтвердил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5—2 часа, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Речь идет о 135 тысячах готовых доз вакцин. Сначала их введут в электронную систему учета, а затем передадут российским регионам.

realnoevremya.ru (архив)

В сентябре профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в разговоре с «Реальным временем» спрогнозировал развитие коронавируса в Татарстане. Он также оценил эффективность вакцины «Спутник V».

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Айрат Назипов