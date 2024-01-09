За неделю COVID-19 подтвердился у 1 149 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 1 по 7 января COVID-19 выявили у 1 149 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе выявили 218 908 случаев заражения COVID-19.

За неделю на больничной койке оказались 108 татарстанцев, еще 1 506 человек выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 215 665 татарстанцев.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 25 по 31 декабря коронавирус обнаружили у 1 483 жителей Татарстана. Вся важная информация о COVID-19 в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов