Несколько дней из жизни Шигабутдина Марджани

Российско-узбекский фильм «Учитель» показали зрителю, но до проката еще далеко

Для Булата Гатауллина съемки стали испытанием на прочность. Фото: Радиф Кашапов

Фильмом, открывавшим в этом году в Казани фестиваль «Алтын минбар», стала российско-узбекская картина «Мөгаллим» («Учитель», 16+). В течение двух дней ее можно было увидеть в кинотеатре «Мир». Дальше ленту о ранних годах богослова Шигабутдина Марджани ждут показы еще на 20 и более фестивалях, а потом уже настанет пора проката. Фигура татарского имама — это главное достоинство и проблема фильма, который планируется продвигать, например, в арабских странах.

В Татарстане — холодно

«Учитель» — это история, как в Заказанье в семье муллы Багаутдина родился Шигабутдин, рано лишился матери, а после поехал учиться в Бухару и Самарканд, чтобы вернуться и получить последнее наставление от отца. В фильме Татарстану достались зимние сцены, когда на улице царили жестокие морозы под -35 (притом что Марджани отправился в путь в мае), а Узбекистан отвечал за сцены в декабре — январе (тоже, кстати, не особо теплые). Каждая сторона выделила на съемки по 40 млн рублей.

У «Учителя» два режиссера. Со стороны Татарстана — это Рамиль Тухватуллин. Актер, бизнесмен, чиновник, он вновь вернулся к любимому делу начала нулевых — кино, подключившись к проекту на поздних порах. От Узбекистана режиссер — Ильхом Мухаммадиброхимов. В производстве участвовала кинокомпания «Фильм Фьюжн ПРО» на базе киноконцерна «Мосфильм». Это ее третья татарстанская картина после «Немой кукушки» и «Горы влюбленных».

Рамиль Тухватуллин и Миляуша Айтуганова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Все самое интересное будет потом

В картине есть закадровый голос, что придает ему черты документальности и помогает немного структурировать информацию о жизни Марджани с рождения до 31 года, когда он вернулся на родину. Все это под эпическую музыку Тимура Милюкова, который сумел найти баланс между классикой и этникой, показывая через саундтрек взросление героя.

Авторы еще во время съемок говорили, что хотели бы показать и все то, что случилось с богословом в Казани, — во второй части! А это, конечно, самая богатая на события и свершения часть его жизни.

Величие Марджани нелегко объяснить без применения теологических терминов и контекста эпохи. Но в случае с поздними годами все яснее: имам Первой соборной мечети, реформатор методов преподавания и взглядов на религиозные догмы, великий историк, кумир молодежи... В конце концов, человек, четырежды женившийся, несколько раз отстраненный от должности и открыто входивший в споры с казанским купечеством, отчего ему однажды сожгли медресе.

Историю молодого Марджани в кино больше описала бы фраза «Он там тоже был». «Учитель» отличается фрагментарным нарративом. Это цепочка эпизодов, которые иллюстрируют мысли авторов фильма, при этом многие из них не имеют завершения.

К примеру, в картине появляется некий знахарь-шаман, который еще и учит детей по-старому, исключительно по-арабски. Из-за этого жизнь одного из мальчиков, живущего в той же деревне, что и юный Шигабутдин (Амир Сагдиев), заканчивается трагически. Но это никак не связано с жизнью будущего хазрата. Его отец вступает в словесный конфликт с шарлатаном, но не более того.

А в Бухаре, куда едет уже повзрослевший герой (Булат Гатауллин), к примеру, внезапно появляется местный эмир. У него какие-то недопонимания с учителем Марджани. Обозначив эту проблему, эмир удаляется. Эпизод закончен.

Булат Гатауллин. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Почему Салават Юзеев — прекрасный сценарист

Известно, что изначально сценаристом и режиссером фильма должен был стать Салават Юзеев, но что-то случилось, и во главе процесса встали другие люди. Юзеев отмечает, какие фрагменты сохранились из его текста — и это самые любопытные эпизоды картины.

К примеру, это история, как Марджани обманули по пути в Бухару. Сказали, что приведут его к воде, а он не выпьет ни капли. Так и случилось. Мелкая история, но с явной иронией — даже великого, хоть и в будущем, ученого можно обвести вокруг пальца. Юзеев ввел и любовную линию, столкнув Шигабутдина и дочь главы медресе. Ничего опасного, просто осторожные взгляды и чтение стихов наедине с собой, но после этого проникаешься к герою с чуть большей теплотой.

Звезда Кариевского театра Булат Гатауллин до этого снимался в другом фильме при участии «Фильм Фьюжн ПРО» — «Гора влюбленных». В «Учителе» он играл сцену с обманщиком, испытывая невероятные боли — у него были проблемы с мениском, которые обострились на съемках. Позднее он перенес операцию и сейчас не может активно играть на сцене. Гатауллин старается выжать из роли все, особенно хорошо его стремительное взросление в течение отведенного ему часа экранного времени. Также он хорош, когда впадает в раж, обвиняя бухарские медресе в схоластике.

Но проблема в том, что происходит этот всплеск эмоций внезапно. Чтобы сложить весь сюжет в голове, надо останавливать фильм, выписывать произнесенные термины и имена... К примеру, несколько раз показывается важность для Марджани другого реформатора — его земляка ‘Абд ан-Насира Курсави. Он также учился в Бухаре, критиковал слепое следование авторитетам и утверждал, что поиск истины — это обязанность каждого мусульманина.

И вот Курсави открыто обсуждает группа почтенных старцев, показывая, как он уважаем в этих краях и на родине. Не упоминая, что задолго до приезда Марджани этого человека собирались в Бухаре казнить.

Абдрауф Жураев, один из продюсеров фильма. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Пойдет ли на «Учителя» российская умма?

Словом, в фильме «Учитель» Шихаб-хазрат — человек слова, науки. Правда, об этом говорится больше через оценки других людей или цитаты из книг, но не через конкретные дела. Нет здесь, например, сцен его знакомства с суфизмом, когда Марджани стал учеником трех шейхов ордена Накшбандийа. Зато есть немало богословских диалогов, один из которых все-таки завершается к финалу универсальной максимой: вера — это то, чем освобождают.

С точки зрения этапности для татарского кино — а фильм выйдет и на татарском языке — это большое достижение. В работе над «Учителем» было задействовано 1113 человек. Фигура, которой посвящена картина, явно привлечет определенное количество зрителей, возможно, даже немало. У него уже сейчас есть поддержка со стороны духовенства. При этом продюсеры и режиссеры картины ушли от ответа, кто же аудитория этого фильма. Сейчас у картины ожидается долгий фестивальный период, к примеру прямо на показе его позвали в Великобританию.

После просмотра «Учителя» зритель узнает, что такое таухид, ему напомнят хадис о пророке и кошке, он оценит клочковатую бороду Багаутдина (Ирек Хафизов) и выразительных преподавателей из Узбекистана и то, насколько просто снять медресе на Регистане. Но без должного рвения досмотреть «Учителя» непросто.

На стадии съемок звучала мысль, что «Учитель» должен привлечь в зрительные залы российских мусульман. У авторов есть позитивный пример — «Рай под ногами матерей» из Кыргызстана, который в 2024 году в российском прокате и с учетом стран СНГ собрал 84 млн рублей, а вторая часть — 202 млн. Справедливости ради заметим, что у этой картины гораздо более ясный мелодраматичный сюжет.

Продюсер Миляуша Айтуганова добавляет к этому списку фильм «Мухаммед — пророк Всевышнего»: «Мусульман очень много в России, а подобного контента очень мало. Если сделать акцент на продвижение среди мусульманской аудитории, прокат может быть обнадеживающим. И территория проката — преимущественно не в России».

