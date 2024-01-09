В России началась тройная эпидемия, которая пойдет на спад не раньше февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России одновременно начали распространяться грипп, COVID-19 и ОРВИ, что говорит о начале тридемии. Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре НИИ гриппа им. Смородинцева, такая тройная эпидемия пойдет на спад не раньше февраля — марта.

Заболеваемость гриппом, по словам экспертов, в середине сезона находится на подъеме. На 10 тысяч населения приходится 128,1 случая. Это выше «базовой» линии на 83%. При этом в основном распространяется грипп А (H3N2).

В НИИ также отметили рост заболеваемости гриппом с начала ноября. На данный момент эпидпорог превышен на 66,6%, уверяют специалисты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим за первую неделю 2024 года в России зафиксировали 25 922 случая коронавируса. Это на 56,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 798 457 случаев заражения COVID-19. В то же время в Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась — с 1 по 7 января заболевание выявили у 1 149 человек. Это на 22,5% меньше, чем неделей ранее.



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Максим Кокунин