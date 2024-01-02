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За неделю коронавирусом заразились 1 483 татарстанца

11:16, 02.01.2024 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За неделю коронавирусом заразились 1 483 татарстанца
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 25 по 31 декабря коронавирус обнаружили у 1 483 жителей Татарстана, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в республике выявили 217 759 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы за неделю 119 заболевших коронавирусом, выздоровели — 1 837 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 214 159 татарстанцев.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 18 по 24 декабря коронавирус обнаружили у 1 510 жителей Татарстана. Вся важная информация о COVID-19 в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан
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