Заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. С 18 по 24 сентября зарегистрировали 109 случаев заражения, что в 1,4 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Татарстане заболеваемость коронавирусом растет несколько недель подряд. Так, с 4 по 10 сентября в республике выявили 63 случая заражения, с 11 по 17 сентября — 77.

На рост заболеваемости COVID-19, а также ОРВИ и гриппом, обратил внимание раис Татарстана Рустам Минниханов. Он призвал жителей республики соблюдать меры профилактики.



realnoevremya.ru

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 207 118 случаев коронавируса. Умерли от него 2 010 человек. Случаев выздоровления от COVID-19 в республике зафиксировано 204 821.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина