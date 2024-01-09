Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась почти на 57%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 по 7 января в России зарегистрировано 25 922 случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 56,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 798 457 случаев заражения COVID-19.

За первую неделю в стране госпитализировали 3 086 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. Выздоровели 40 958 человек. Всего от COVID-19 вылечились 23 198 668 человек.

За неделю умерли 123 человека. Почти за 3 года коронавирус унес жизни 401 543 жителей страны.

realnoevremya.ru (архив)

В России за неделю с 25 по 31 декабря зарегистрировано 58 797 случаев коронавируса. Вся важная информация о COVID-19 в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов