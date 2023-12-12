Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла почти в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. С 4 по 10 декабря выявили 1 371 случай заражения, что почти в полтора раза, или на 48%, больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в Татарстане впервые за долгое время превысило тысячу. За прошлую неделю — с 27 ноября по 3 декабря — COVID-19 заболели 927 жителей республики, а за 20—26 ноября — 645.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 213 249 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 208 825 выздоровлений. Умерли 2 010 человек.

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Татьяна Демина