Алексей Водовозов: «Переболеть успели далеко не все — за счет них и будут следующие волны»

Врач и популяризатор науки — о преждевременности снятия антиковидных ограничений и опасных последствиях

В России явно поспешили со снятием ряда антиковидных ограничений, последовав примеру других стран: «Южнокорейцы попытались поиграть с коронавирусом в лайтовую версию — не получилось», — предупреждает в интервью «Реальному времени» врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов. По его словам, сегодня многие государства, как и наше, находятся в зоне риска, и ежедневно мы теряем огромное количество людей от ковида: «Одно дело, когда 3—4 процента летальности от 50 тысяч заболевших, другое — от 1,5 миллиона инфицированных». Популяризатор науки рассказывает, как уберечься в условиях отмены масочного режима и всеобщей усталости от антиковидных мер. Объясняет, почему отмена масочного режима не равна победе над пандемией, называет условия, при которых Россия вернется к более или менее нормальной жизни, и оценивает — дает ли перенесенный «омикрон» защиту от инфицирования «стелс-омикроном».

«С ковидом договориться не удастся»

— Алексей Валерьевич, коронавирус в информационной повестке России отошел на задний план. Но все же, учитывая текущую ситуацию с распространением инфекции, не слишком ли рано расслабились? Стоило ли выпускать пандемию из фокуса внимания?

— Понятно, что не стоило. С другой стороны, было ясно, что рано или поздно тему коронавируса задвинут другой повесткой. За два года COVID-19 всех достал невероятно, и все уже устали соблюдать профилактические меры. Но надо понимать, что с ковидом-то мы не договорились. Я более чем уверен, что нынешняя ситуация разрешится, а вот с ковидом договориться не удастся — он недоговороспособен. Его задача состоит в том, чтобы размножаться, развиваться, и если при этом погибнет человечество — ему это не так страшно. Он найдет другие жертвы, в которых сможет существовать. Единственное, что нас спасает в этой ситуации, — его довольно низкая летальность.

— Насколько после прихода «омикрона» снизилась летальность от ковида? На заре пандемии в некоторых странах она составляла 3—4 процента.

— Да, в процентном отношении летальность действительно стала меньше. Вопрос в другом — абсолютные цифры инфицированных и умерших стали намного более значительными. Иногда кратно и даже десятикратно поднималась заболеваемость с приходом «омикрона». Одно дело, когда 3—4 процента летальности считались от 50 тысяч заболевших, совсем другое — когда 2,5 процента считалось от 1,5 млн инфицированных. На сегодня мы четко видим, что очень многие страны, в том числе и Россия, расположены в рисковой зоне, и ежедневно мы теряем огромное количество людей от ковида.

Фото: Максим Платонов

На сегодня мы четко видим, что очень многие страны, в том числе и Россия, расположены в рисковой зоне

«В Южной Корее — антирекорд, в Китае полыхнуло»

— Какая сейчас ситуация с распространением COVID-19 в мире?

— Многие эксперты неоднократно приводили пример Южной Кореи как ориентир. Вот сейчас нам совсем не нужно делать, как в Южной Корее. 15 марта у них было зафиксировано максимальное количество смертей с начала пандемии. Это, конечно, всего 293 случая, но для их страны это антирекорд. И почти 1 200 человек у них находятся в тяжелом или критическом состоянии. Плюс ко всему, заболеваемость COVID-19 в Южной Корее под 337 тысяч случаев в день — это в 80 раз больше, чем было в январе, то есть уже на фоне «омикрона». Такие показатели стали результатом ослабления карантинных ограничений, пограничного контроля. Они перестали требовать от взрослого населения QR-коды и прочие вещи, разрешили ходить по людным местам, открыли рестораны, переключились на другой режим тестирования — в общем, все это похоже на то, что сейчас вводят российские власти. Южнокорейцы попытались поиграть с коронавирусом в лайтовую версию, но не получилось.

Другой пример — Гонконг. И после полыхнул «подожженный» Гонконгом Китай, поскольку они связаны между собой довольно плотно. Сейчас они вынуждены закрывать такие крупные города, как Шанхай, именно из-за того, что у них пошла очередная довольно мощная волна, которую можно сравнить с началом пандемии.

«В России более-менее приличная ситуация только в привитой Москве»

— А с чем эта волна связана, если большинство переболело «омикроном»?

— Что вы, переболеть успели далеко не все. Был очень быстрый подъем заболеваемости, который выбил только наиболее чувствительных людей, а остальные еще не успели подключиться к этому процессу. Именно за счет них будут следующие и следующие волны. И эти волны не прекратятся, пока останутся чувствительные к коронавирусу люди. А у нас их очень много. Если вернуться к тому же Гонконгу — там старались закрываться именно ограничительными мерами, а не вакцинацией. У них вакцинация была на достаточно низком уровне. Плюс к этому основная вакцина, которая там использовалась, была инактивированной. А как показала практика, у таких вакцин очень низкие защитные функции именно от симптоматического ковида. То есть как защита от инфицирования они срабатывают довольно плохо.

В Великобритании потихоньку начинает назревать новая волна ковида. Причем на довольно высоких цифрах — более 100 тысяч заболевших в сутки. На протяжении пяти недель показатель госпитализаций там снижался, и вот две недели этот уровень идет вверх довольно четко. Рост идет во всех возрастных группах, но больше всего — в младшей и старшей. То есть дети и пожилые люди начинают страдать от этого заболевания в большей степени.

А если взять Россию, то более-менее приличная ситуация у нас только в Москве, потому что она неплохо привита, и переболевших здесь было очень много, и медицина тут одна из лучших в стране. А если посмотреть на регионы — там все не так весело. Так что отменять ограничительные мероприятия пока явно рано.

Фото: mos.ru

А если взять Россию, то более-менее приличная ситуация у нас только в Москве, потому что она неплохо привита, и переболевших здесь было очень много, и медицина тут одна из лучших в стране

— Хотела уточнить насчет детей. Недавно в России появилась детская вакцина с 12 до 17 лет. Насколько актуально сейчас прививать детей, если многие недавно переболели «омикроном»?

— Прививать нужно. Об этом говорят все накопленные данные. Дети могут болеть повторно. У них может развиваться постковидный синдром. Одна из задач вакцинации — бороться в том числе и с постковидным синдромом. В любом случае, нужно пользоваться тем, что у нас есть в борьбе с ковидом. Не надо отказываться от этого. И вакцинация должна использоваться всеми категориями людей. Если мы условно на полгода все это забросим, мы начнем нашу российскую эпидемию с нуля, с самого начала.

Если человек болел официально, то ему нужно прививаться через полгода. Если болел, как говорится, «без регистрации, без СМС», я бы рекомендовал привиться через три месяца. После болезни иммунный ответ недостаточно адекватен, с «дырками», и залатать их можно как раз с помощью вакцин, причем даже одна доза срабатывает очень неплохо. У нас есть вакцина «Спутник V», которая все еще считается одной из лучших в мире, и этим нужно пользоваться. Хотя бы этим.

«К значительному сокращению числа пенсионеров приложил руку ковид»

— Может быть, в борьбе с распространением ковида России поможет закрытость от стран Европы?

— Я думаю, что нет. На заре пандемии в 2020 году тоже по максимуму закрыли границы. А у нас сейчас далеко не все закрыто — остаются контакты со странами СНГ, Китаем, Индией, сообщение с той же Кореей и так далее. Мы не закрыты целиком и полностью. От Европы — да, но примерно то же самое было и в 2020 году. То есть сейчас есть те же условия для распространения, а вирус изменяется, постоянно приобретая новые свойства.

Про кипрский «дельтакрон» (он является гибридом ранее выявленных штаммов «дельта» и «омикрон») говорили, что такое невозможно. А сейчас, пожалуйста, в Бразилии «дельтакрон» начинает подниматься на крыло и постепенно пытаться справиться с «омикроном». Получится или нет — не факт. Кто из этих коронавирусов победит — тот и будет нами заниматься. Первые варианты «омикрона» оказались относительно более мягкими — подчеркну, относительно, если судить в процентах, но в абсолютных цифрах все рекорды были побиты. Пенсионный фонд России на днях сообщил, что за год количество пенсионеров сократилось на миллион. Я более чем уверен, что к этому приложил руку как раз ковид. Именно пожилые относятся к основной группе риска. И они не были привиты на ощутимое количество процентов, которое бы могло гарантировать достаточный уровень защиты. Мы с трудом, буквально на зубах, переползли 50-процентный рубеж вакцинированных и уперлись в стену.

Количество пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР), к 1 января 2022 года составило более 42 млн человек. С января 2021 года этот показатель снизился на 2,3 процента, или на 970 тыс. человек. Это максимальное снижение с начала 1990-х, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Фото: Ринат Назметдинов

Пенсионный фонд России на днях сообщил, что за год количество пенсионеров сократилось на миллион. Я более чем уверен, что к этому приложил руку как раз ковид

«Многие воспринимают отмену масочного режима как победу над ковидом»

— Зачем нужно было отменять масочный режим, если ситуация такая непростая?

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 15 марта масочного режима в столице. Такое решение он объяснил стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. А первой от ковидных ограничений отказалась Чеченская Республика. Несколько дней назад обязательное ношение масок и социальную дистанцию отменили в Подмосковье, Кемеровской, Калужской и Тамбовской областях, Красноярском крае и в Крыму. Часть ограничений сняли и в Татарстане, перестав требовать QR-коды и разрешив увеличить заполняемость залов.

— Я так понимаю, сделано это исключительно из политических и экономических соображений. Сейчас пошел вал поддержки малого и среднего бизнеса, общепита, транспорта. Есть даже заявления о том, что у 97 процентов людей ковид протекал просто как ОРВИ. Ну а с остальными 3 процентами просто как-то неудобно получилось: типа про них и не будем вспоминать. Хотя совсем недавно в журнале The Lancet вышла объемная работа (хотя авторы оговорились, что это математическое моделирование, то есть исследование нельзя считать абсолютом) об избыточной смертности, связанной с ковидом. Там Россия на одном из «лидирующих» мест — избыточная смертность у нас ушла далеко за миллион. Даже если пересчитывать на 100 тысяч населения, мы все на тех же «лидирующих» позициях. Это точно не то, чем стоит гордиться, и уж точно не стоит забывать о противоэпидемических мерах, которые работают все вместе: нужно и вакцинироваться, и соблюдать дистанцию, и носить маски, и обрабатывать руки. И соблюдать все это до тех пор, пока ковид не превратится в эндемичную инфекцию и не распадется на мелкие очаги с редкими вспышками. Сейчас пока такого нет. До тех пор, пока мы все не переболеем хотя бы по одному разу, а это сделали далеко не все.

Многие люди воспринимают отмену масочного режима как победу над ковидом. Многие думают, будто ковид отменили, а не ограничительные мероприятия. Будто пандемия закончилась уже сейчас. На днях я был на вокзале, и в маске был я один. Остальные смотрели на меня, как на идиота, с мыслями: «Все, маски отменили, пандемия закончилась. Вы чего?» Я боюсь, что вскоре мы увидим подъем заболеваемости. Это вполне укладывается в закон эпидемиологии. До тех пор, пока есть чувствительные к коронавиурсу люди, а их по-прежнему много, пока вирус изменяется, а он продолжает меняться и приобретает все больше способностей убегать от нашего иммунитета, будут повторно заболевшие среди тех, кто уже переболел. К сожалению, будут заболевшие и среди вакцинированных в том числе.

Многие посчитают, что раз все отменили, не надо и ревакцинироваться. Многие сделали по одной ревакцинации и успокоились на этом. Но все исследования доказывают, что защиты от вакцины хватает на 3—5 месяцев, а с шестого уже начинаются проблемы. То есть пока у нас есть вакцины первого поколения, они обеспечивают довольно кратковременную защиту от симптоматического ковида. Так что сейчас каждые полгода стоит прививаться. А потом, возможно, появятся и вакцины второго поколения.

Фото: mos.ru

Многие люди воспринимают отмену масочного режима как победу над ковидом. Многие думают, будто ковид отменили, а не ограничительные мероприятия

— На ваш взгляд, какой след оставил ковид в России в пересчете на постковидных жертв?

— Это нам еще предстоит узнать через несколько лет, полностью проанализировав полученную информацию.

— Насколько все же ковид повышает риск появления сахарного диабета?

— Недавно появились исследования, что показатели уровня сахара в крови через некоторое время после выздоровления сами нормализуются. Здесь свою лепту вносит лечение ковида кортикостероидами, которые негативно влияют на обмен глюкозы. Когда же их отменяют, человек восстанавливается. У выписавшихся из стационаров нарушения с глюкозой нормализуются через 6—7 месяцев. А вот работает ли ковид как триггер сахарного диабета первого типа, особенно у детей, еще предстоит выяснить. Он может чисто теоретически так сработать. И у нас есть такие примеры — ротавирус. Это очень распространенное среди детей заболевание, являющееся одним из триггеров аутоиммунного процесса, который приводит к сахарному диабету первого типа. В странах, где применялась вакцина от ротавируса, через пять лет пошло довольно ощутимое снижение первых случаев сахарного диабета у детей.

«Скоро мы увидим новую волну ковида в России — вопрос в ее высоте»

— Какой вариант коронавируса ждать россиянам?

— Поскольку вирус изменяется, причем довольно активно, судя по всему, господствовать намерена следующая вариация «омикрона» — BA.2, или «стелс-омикрон». Если посмотреть свежие данные по канадской провинции Онтарио, на неделе с 9 по 15 января 2,8 процента среди всех случаев приходилось на BA.2. А по данным с 27 февраля по 5 марта — уже 26,3 процента, то есть в 10 раз за этот короткий период выросла доля BA.2. Я уверен, что примерно то же самое происходит в российских регионах, просто у нас не настолько поставлена работа по выявлению штаммов.

Тот же глава Минздрава России Михаил Мурашко недавно заявил, что «стелс-омикрон» может вскоре стать следующим доминирующим вариантом COVID-19 в мире. Причем заразиться им могут и переболевшие предыдущим вариантом «омикрона». То есть даже если человек переболел «омикроном», это не дает ему надежной защиты от BA.2. Кроме того, им довольно часто заражаются дети и подростки. То есть это у нас признается. Зачем тогда мы отменяем антиковидные меры? Я этого не понимаю совершенно с медицинской точки зрения.

— Когда в Россию придет следующая волна?

— Я думаю, мы ее прямо скоро увидим. Если есть чувствительные — будут и заболевшие. Вопрос в том, какой высоты будет эта волна и во сколько человеческих жизней нам она встанет.

— Что можно ответить людям, которые думают, что с отменой масочного режима пандемии пришел конец?

— Я на это им посоветую зайти на «Яндекс» и посмотреть графики заболеваемости по России, в именно — конфигурацию пятой волны. Она очень характерная. Именно этот нехороший знак показывает нам коронавирус.

Источник: yandex.ru/covid19/stat

«Нужно максимально защищаться доступными нам средствами»



— Какие советы вы можете дать людям, чтобы не стать жертвой ковида в нынешних условиях смягчения ограничений?

— Главное — не расслабляться. Понятно, что у нас есть масса других напрягающих обстоятельств, но они нас касаются в меньшей степени. А реальным летальным потенциалом либо потенциалом, который может основательно испортить нашу дальнейшую жизнь в плане здоровья, обладает именно ковид. Мы все должны понимать, насколько дорого сейчас стало болеть. Не дай Бог сейчас заболеть чем-нибудь тяжелым, учитывая проблемы с лекарственными препаратами, а ковид — это сейчас тяжелая болезнь, и у него последствия тяжелые. Он может спровоцировать массу заболеваний, которые потребуют длительного лечения и дорогих препаратов. Поэтому исходя даже из этих обстоятельств нужно по максимуму защищаться.

Из доступных нам средств у нас есть вакцины. Мы должны прививаться раз в полгода. Несмотря на то, что отменяется масочный режим, это же не означает, что вводится антимасочный режим. Маски мы продолжаем носить в местах массового скопления людей. Важно обрабатывать руки — это замечательная мера, которая спасает и от других ОРВИ, и сохранять эпидемиологическую настороженность. Отрываться и бежать со всеми обниматься-целоваться не нужно. Да, мы устали за два года пандемии. Но чтобы не было еще двух дополнительных лет, давайте придерживаться хотя бы достижений, до которых удалось докарабкаться. Очень не хочется в 2022 году все эти усилия спустить в канализацию.

— А как вы относитесь к разрабатываемой назальной вакцине?

— Посмотрим. Подход довольно интересный и в общем-то правильный. Если мы получим такую вакцину, то я не исключаю, что мы сможем более эффективно защищать людей и от симптоматического ковида. Кроме того, очень бы хотелось посмотреть, как изучается препарат «МИР 19» (ингаляционный препарат для лечения COVID-19 на ранней стадии). Чисто теоретически препарат интересный и перспективный.

Но всем уже имеющемся мы не должны пренебрегать. Пока что ковид не сообщал нам о своем намерении уйти с планеты.

— Это осторожный оптимизм?

— Я верю, что мы сможем обуздать пандемию при помощи мер, которые я перечислил. Поэтому их нужно соблюдать. Если мы от всего этого будем отказываться — ничего хорошего ждать точно не стоит.