За неделю в Татарстане выявили 1,3 тысячи случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане впервые за долгое время количество выявленных за неделю случаев заражения COVID-19 превысило тысячу. С 4 по 10 декабря заразился 1 371 человек, в больницы попали 238 пациентов, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 213 249 случаев заражения коронавирусом.

Вылечились от COVID-19 в республике за неделю 1 070 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 208 825 случаев выздоровления.

realnoevremya.ru

Новых летальных исходов из-за коронавируса в Татарстане не выявлено. Всего от COVID-19 умерли 2 010 жителей республики.

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Татьяна Демина