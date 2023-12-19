В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане наблюдается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 11 по 17 декабря в больницы попали 220 зараженных, что на 7,6% меньше, чем за предыдущие семь дней.

С 4 по 10 декабря с коронавирусом госпитализировали 238 татарстанцев. Неделей ранее — с 27 ноября по 3 декабря — в больницы попали 267 человек.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала пандемии в Татарстане выявили 214 766 случаев заражения COVID-19. Умерли 2 010 человек. Новых случаев смерти не фиксируют с января 2023 года.



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Татьяна Демина