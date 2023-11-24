В Татарстане свободно 8% коек для пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане свободно 8% коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции.



— Для нас эта цифра абсолютно оптимальная. Мы готовы увеличить это число в случае необходимости. Но большой необходимости мы не видим. Поступление пациентов идет, оно стабильное. Сильно не меняется, — сказал он.

Жаворонков напомнил, что в республике для борьбы с COVID-19 выделили 11 временных инфекционных госпиталей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане месяц назад приняли решение уменьшить количество развернутых коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Это объяснялось большим количеством свободных коек.

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Айрат Назипов