Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла на 4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 17 199 случаев заражения коронавирусом, что в 8,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

По ее словам, за последнюю неделю в регионе выявили 600 случаев COVID-19. По сравнению с прошлой неделей показатель заболеваемости вырос на 4%.

С 35-й недели 2023 года в Татарстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Он продолжается уже 10 недель. Пик заболеваемости был с 37-й по 41-ю неделю. В среднем прирост был на уровне 38%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Айрат Назипов