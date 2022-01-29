Вирусолог Чумаков о пике волны «омикрона»: «К концу марта в России должно все закруглиться»

К концу марта Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом, считает известный американский вирусолог российского происхождения, директор Центра глобальной вирусологической сети, профессор Университета Джорджа Вашингтона, доктор биологических наук, правнук ректора Казанского императорского университета Константин Чумаков. В интервью «Реальному времени» врач привел в пример Великобританию и США, где волна «омикрона» прокатилась также за 2-2,5 месяца. «Безусловно, нынешняя волна в России будет выше предыдущих», — предупредил собеседник издания и рассказал о необходимости вакцинации детей, тяжести и заразности «Омикрона».

«Статистика совсем не отражает реальное положение дел»

— Константин Михайлович, согласно статистике, Россия, похоже, приближается к пику заболеваемости в связи с приходом «Омикрона». Как мы видим, в США наблюдается тенденция к снижению.

— В общем-то да. И в Великобритании пройден пик по заболевшим коронавирусом. И у нас в Америке идет тенденция к снижению.

— В пиковые даты в США регистрировали свыше 1 млн зараженных в сутки. Но так ли страшен «омикрон», как его малюют?

— Наоборот, некоторые утверждают, что это слабенький вирус, чуть ли не живая вакцина и прочую ерунду. Но однозначно можно сказать, что «омикрон» — очень заразный. 1 млн зараженных в сутки — эта цифра точно не отражает всю статистику, потому что далеко не все заболевшие тестируются. В реальности, я думаю, у нас было по 3-5 млн случаев в день.

У тех, кто привит, заболевание протекает достаточно мягко. Тот факт, что «омикрон» проходит достаточно мягко связан не столько с самим штаммом, а с тем, что люди в основном уже привиты или переболели.

— В США большинство населения привито. По данным главы Минздрава России, в нашей стране 70 процентов взрослого населения сделали прививку. На ваш взгляд, волна «Омикрона» в России пройдет не так гладко, как в других странах с большей иммунизацией населения?

— В этом есть определенная логика. В России привито не так много населения, как хотелось бы. Но в то же время, в России многие уже переболели. Отечественная статистика совсем не отражает реальное положение дел. Все мои российские друзья уже переболели. Так что складывается ощущение, что заболевших в России было сильно больше, чем об этом официально сообщалось.

Фото: Максим Платонов

Отечественная статистика совсем не отражает реальное положение дел. Все мои российские друзья уже переболели. Так что складывается ощущение, что заболевших в России было сильно больше, чем об этом официально сообщалось



«Нынешняя волна будет выше предыдущей»

— Как по вашему мнению будут развиваться события в России?

— До уровня США у вас вряд ли дойдет. Опять же дело в статистике. Но, безусловно, нынешняя волна будет выше предыдущей. Однако вряд ли наступит полная катастрофа.

Скорее всего, и в России события будут развиваться примерно так же, как в остальных странах. У большинства населения в любом случае сформировался фоновый иммунитет, который не защищает от самой болезни, но защищает от тяжелых форм. Это самое важное. Но надо понимать, что старые антитела против «омикрона» плохо работают.

— В этом случае вступает в дело Т-клеточный иммунитет?

— Да, Т-клетки и масса чего другого. Так что работают другие факторы, а не антитела. Антитела работают не так хорошо в случае с «омикроном». Если человек прошел курс вакцинации, антитела не очень работают. У тех, кто привился трижды, сделав буферную вакцину (ревакцинацию), антитела работают уже лучше.

— Есть люди, которые сомневаются, ревакцинироваться ли им спустя полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. Что вы им посоветуете, учитывая, что против «омикрона» вакцина работает не столь эффективно?

— В этом нет острой необходимости, но хуже от ревакцинации точно не будет. Если человек волнуется и ему не хочется заболеть даже в легкой форме — привиться, конечно, надо. Никогда не стоит упускать возможность вакцинироваться.

— На ваш взгляд, когда Россия достигнет пика нынешней волны, связанной с приходом «омикрона»?

— В Великобритании эта волна прокатилась примерно за 2-2,5 месяца. В США динамика очень сходная. Нет особых оснований думать, что в России будет принципиально по-другому. Так что исходя из этой логики, к концу марта в России должно все закруглиться. Тем более, придет весна, а респираторные заболевания активизируются зимой.

Фото: Ринат Назметдинов

К концу марта в России должно все закруглиться. Тем более, придет весна, а респираторные заболевания активизируются зимой

«Вероятность попасть в госпиталь для привитых людей в 50 раз выше, чем у непривитых»

— В связи с приходом «Омикрона» сильно ли изменилась картина заболевания по симптомам и частоте госпитализаций? Тесты выявляют сильно больше заболевших, чем в предыдущие волны, но количество тяжелых больных не растет…

— «Омикрон», конечно, немного другой. Он прорывается через иммунитет и люди заболевают, но не тяжело. Я считаю, что ситуация изменилась за счет того, что у людей сформировался иммунитет вследствие перенесенного заболевания или вакцинации. Поэтому и симптомы другие. Не в такой мере возникают воспаления легких, тромбозы встречаются в гораздо меньшей степени.

Основные симптомы «Омикрона» — головная боль, насморк, кашель, усталость, мышечные боли, боль в горле — это то, к чему мы привыкли при гриппе, простудных заболеваниях. В целом «омикрон» протекает как простуда. Но картина, о которой я говорю, наблюдается у привитых. У непривитых картина может быть довольно серьезной.

По статистике, недавно полученной в США после вспышки «омикрона», вероятность попасть в госпиталь для привитых людей в 50 раз ниже, чем у непривитых. Это хороший факт для тех, кто сомневается, прививаться ли. У вас есть шанс снизить вероятность попадания в больницу в 50 раз.

Фото: Максим Платонов

По статистике, недавно полученной в США после вспышки «омикрона», вероятность попасть в госпиталь для привитых людей в 50 раз ниже, чем у непривитых



«Люди решили, что укололись — и все, никогда больше чихать не будут»

— Некоторые люди, увидев исследования по «омикрону» и его способности пробивать антитела после вакцинации, решили, что прививка бесполезна…

— Дело в том, что люди стали «слишком умными» и выучили умные слова типа «антитела» и так далее. Но что это в реальности, люди не всегда понимают. Да, действительно, антитела не так защищают от «омикрона».

Люди говорят: «О, вакцина не работает, раз все болеют». Ничего подобного! Вакцина прекрасно работает. Потому что никто не обещал что вакцина будет защищать от вероятности инфицирования. Нет ни одной вакцины в мире, которая бы защищала людей от респираторных болезней — таких вакцин просто не бывает. Вакцина от гриппа не защищает вас от самого заболевания гриппом — она защищает от смерти от гриппа, от тяжелых проявлений. Люди просто этого не понимают! Они решили, что укололись — и все, никогда больше чихать не будут.

Так не бывает. Два дня посморкаться — это, конечно, неприятно. Но к этому уже давно все привыкли.

— Насколько все же «омикрон» более заразный по сравнению с другими штаммами? Достаточно ли на улице пройти мимо больного человека без маски или все не так страшно?

— «Омикрон» очень заразный. Раньше в учебниках всегда писали, что самый заразный вирус — вирус кори. А сейчас заразность вируса «омикрон» сравнима с заразностью кори. У меня есть знакомые, которые ни с кем не контактировали, не разговаривали, сидели дома, пару раз только вышли в маске, и сами не понимают, от кого могли заразиться. Так что «омикрон» очень заразный.

Если вы боитесь заразиться — носите маску. Это в любом случае поможет, снижая тяжесть возможной болезни. Потому что даже если вы заразитесь, количество вируса, которое в вас попадет, будет меньше. А чем меньшая доза вируса попадет в организм — тем легче будет протекать заболевание. Большая доза вируса может пробить любой иммунитет.

Маски носить полезно хотя бы потому, что это снижает шансы заболеть, хотя не является гарантией. И кроме того защищает не только от ковида, а и от других инфекций, включая грипп.

Фото: Илья Репин

Маски носить полезно хотя бы потому, что это снижает шансы заболеть, хотя не является гарантией. И кроме того защищает не только от ковида, а и от других инфекций, включая грипп

«Умные родители привили своих детей»

— В США с приходом «омикрона» дети стали инфицироваться чаще?

— Да, несомненно. Это одна из особенностей нынешней волны — чаще болеют молодые люди и дети. Частично это может быть связано с изменением самого вируса. Он стал более заразным и пробивает даже детский иммунитет. У детей, как правило, хороший иммунитет, и прежние разновидности коронавируса до детей особо не добирались. А «омикрон» способен добраться до детей за счет как раз большей заразности. Второй фактор состоит в том, что большинство взрослых и пожилых людей привилось, а многим детям сделать прививки от COVID-19 еще не успели. В результате относительно других групп населения дети стали болеть чаще, чем раньше.

Если в прежние волны дети болели очень редко, то сейчас — сплошь и рядом*. Это видно невооруженным глазом.



— Насколько тяжело дети переносят коронавирус? Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний, COVID-19 проходит как простуда? Или мультисистемный воспалительный синдром — не такое редкое явление?

— В целом, в значительной массе, коронавирус у детей протекает легко. Но некоторые попадают в больницу. А некоторые, к сожалению, даже умирают. По США несколько сотен детей погибло в пандемию от ковида. Так что это редко, но бывает.

— Насколько активно в США идет вакцинация детей? Учитывая, что у вас она началась сравнительно давно и прививают уже детей, начиная с 5 лет.

— Некоторые родители не хотят прививать своих детей. Многие привили. У нас детская вакцина доступна для всех желающих. А статистика привитых разнится от каждого штата.

Многое зависит от родителей. Умные и заботливые родители привили своих детей, а которые не очень — нет.

Фото: Максим Платонов

Люди сошли с ума. Им предлагается спасательный круг, а они отказываются. Те, кто не хочет прививать — просто играют в рулетку здоровьем своих детей. Они рискуют здоровьем своих детей и своим здоровьем тоже

«Те, кто не хочет прививать — играют в рулетку здоровьем своих детей»

— На днях в Татарстан прибыла первая партия вакцины для подростков с 12 лет. Но, судя по настроениям в обществе, кажется, что даже эти несчастные 3 тысячи доз останутся невостребованными при заявке в 200 тысяч. Что вы посоветуете сомневающимся?

— Просто беда. Люди сошли с ума. Им предлагается спасательный круг, а они отказываются. Те, кто не хочет прививать — просто играют в рулетку здоровьем своих детей. Они рискуют здоровьем своих детей и своим здоровьем тоже. Может быть сами дети в основной массе не болеют тяжело, но являются эффективными переносчиками — могут заразить родителей, бабушек и дедушек.

Мне кажется, привить детей нужно обязательно — для вируса это очень плодородная прослойка населения. Надо максимально защититься. Но я не уверен, что удастся достучаться до разума антиваксеров. Тем более, что здесь часто речь идет не о разуме, а о каких-то других материях.

«Никто не сообщает, что человек привился «Спутником» и упал замертво»

— Частый аргумент тех, кто не хочет прививать детей, состоит в том, что «Спутник М» сейчас проходит третью фазу клинических испытаний. И по этой причине опасаются прививать детей не до конца исследованной вакциной.

— В какой-то степени это справедливо. Конечно, испытания не завершились. Но вакциной «Спутник V» привились миллионы людей. И серьезных оснований сомневаться в ее безопасности нет. Никто не сообщает, что человек привился «Спутником» и упал замертво — такого точно нет. Естественно, чего-то могут не сообщать. Когда речь идет о России, нужно делить и умножать на множество факторов. В России власти предпочитают не говорить ничего плохого. Но в любом случае такого рода информация так или иначе просочилась бы — шила в мешке не утаишь. Но никто особо не жалуется, что привился «Спутником» и умер, нет. Достоверной информации по этому поводу я не слышал. Но и реальную статистику, к сожалению, тоже не публикуют — поэтому приходится гадать.

Но мне кажется, тот факт, что «Спутник» применяли и в Аргентине, и в Венгрии, дает дополнительные гарантии. Там-то все это дело было бы еще сложнее утаить. У меня нет больших сомнений, что вакцина «Спутник» — в целом OК и ничего плохого в ней нет. Несмотря на то, что ее испытывали скомкано и многое было сделано не по правилам.

Но как сделали — так сделали, теперь ничего не поделаешь. В принципе вакцина получилась неплохая. Я бы не сомневался. Если бы у меня не было других альтернатив, я бы, конечно, своих внуков привил «Спутником М» и не сомневался.

Фото: Максим Платонов

Если бы у меня не было других альтернатив, я бы, конечно, своих внуков привил «Спутником М» и не сомневался

*По данным московского горздрава на 26 января, в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч), а госпитализации — в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки). Принято решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели.