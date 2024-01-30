За неделю от коронавируса умерли 111 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 22 по 28 января от COVID-19 умерли 111 россиян. Статистику предоставил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией

За неделю в стране выявили 24 288 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 875 738 случаев заражения COVID-19.

За последнюю неделю госпитализированы 2 924 заболевших коронавирусом.

Показатель заболеваемости за указанный период снизился на 4,1%.

realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Всего от COVID-19 вылечились 23 294 406 человек.

На прошлой неделе эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, однако новые штаммы вируса еще могут появиться.



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Айрат Назипов