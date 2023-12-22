Владимир Жаворонков: ситуация с COVID-19 в Татарстане стабильна
В Татарстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильна. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
— По ковиду у нас ситуация стабильна, — заверил он.
Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 214 766 случаев заражения COVID-19. Умерли 2 010 человек. Новых случаев смерти не фиксируют с января 2023 года.
Владимир Жаворонков также рассказал, что система здравоохранения в Татарстане отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. В регионе значительно увеличилась обращаемость в поликлиники и стационары, а также число вызовов скорой медицинской помощи.
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