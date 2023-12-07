В России фиксируют одновременный подъем заболеваемости коронавирусом и гриппом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России наблюдается одновременный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



— Впервые за историю последних трех лет мы видим объединение волн подъема гриппа и подъема ковида, — приводит ее слова ТАСС.

Попова указала, что такая ситуация несет для людей дополнительные риски. Острые симптомы респираторных заболеваний наблюдаются у миллиона человек, неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 20 по 26 ноября зарегистрировали 645 случаев заражения коронавирусом. Это на 8,2% больше, чем за прошлые 7 дней.

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Маргарита Головатенко