Главное о коронавирусе за неделю: прирост по гриппу в Татарстане, восстановление туризма в Таиланде
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 20 по 26 ноября 2023 года. Так, в республике продолжает расти заболеваемость не только коронавирусом, но еще и гриппом и ОРВИ. Число заболевших COVID-19 увеличивается не только в России, но и по всему миру, в связи с этим ВОЗ активно призывает население к вакцинации.
В Татарстане продолжается рост заболеваемости COVID-19
- С 13 по 19 ноября в Татарстане зарегистрировали 596 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие 7 дней этот показатель составлял 520 человек.
- Госпитализировали с 13 по 19 ноября 188 человек. Выздоровел 361 татарстанец. За весь период в Татарстане выявили 206 960 случаев заражения коронавирусом.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Общее число смертей по этой причине не менялось с января — 2 010.
- С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 17 199 случаев заражения коронавирусом, что в 8,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Как сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, с 35-й недели 2023 года в Татарстане наблюдается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Он продолжается уже 10 недель. Пик заболеваемости был с 37-й по 41-ю неделю. В среднем прирост был на уровне 38%.
- Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике свободно 8% коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Он также напомнил, что в регионе для борьбы с COVID-19 выделили 11 временных инфекционных госпиталей.
- В республике вместе с количеством заболевших коронавирусом растет и заболеваемость гриппом и ОРВИ. За 46-ю неделю зарегистрировано 16 019 случаев суммарно гриппа и ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 10,5%.
- С начала нового учебного года через утренние фильтры в татарстанских школах не прошли 3 203 ребенка. На сегодняшний день на разобщении классов и школ в республике нет.
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- С 13 по 19 ноября коронавирус выявили у 58 159 россиян. За предыдущую неделю этот показатель составлял 41 386 человек.
- За 46-ю неделю 2023 года в стране госпитализировали 6 398 человек. Число госпитализаций увеличилось, в сравнении с предшествующей неделей, на 16,9%.
- Выздоровел 39 731 человек, это на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за этот период 93 человека.
- В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа впервые с 2022 года перевели школы в городе Советский и поселке Пионерский на дистанционное обучение из-за ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.
- Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Омской области выросла на 67% за неделю. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов заявил, что одновременное инфицирование вирусами гриппа и коронавируса в прошлом эпидемическом сезоне было у 5% пациентов, однако тяжелое течение болезней отмечалось у 65% из них.
ВОЗ призывает вакцинироваться активнее
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.
- ВОЗ рекомендует вакцинироваться от COVID-19 всем, кто еще этого не сделал. Как заявила исполняющая обязанности директора департамента по вопросам обеспечения готовности и предотвращения эпидемий и пандемий ВОЗ Мария ван Керкхове, вирус SARS-CoV-2 «циркулирует сейчас в каждой стране и он все еще представляет угрозу». Эта угроза, по ее словам, «отличается от той, что была в начале пандемии в 2020 году», поскольку сейчас уровень иммунитета у населения выше, что обеспечивает защиту от тяжелого протекания болезни и смерти.
- Заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут, курирующий вопросы туристических рынков европейских стран, сообщил, что их туристический поток после пандемии коронавирусной инфекции полностью восстановился. С начала года Таиланд посетили 24 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыло из соседней Малайзии — 3,9 млн. На втором месте оказался Китай (3 млн), на третьем — Южная Корея (1,4 млн), на четвертом — Индия (1,39 млн), на пятом — Россия (1,2 миллиона).
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