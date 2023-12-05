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В Татарстане за неделю выявили 927 случаев коронавируса

11:27, 05.12.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за неделю выявили 927 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 927 случаев заражения коронавирусом. За весь период коронавирус подтвердился у 211 878 человек, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

За неделю госпитализировали 267 заболевших человек. Вылечились 389 татарстанцев. За все время зафиксировали 207 755 случаев выздоровления.

Всего в республике умерли от коронавируса 2 010 граждан — новые случаи смерти не фиксируются со второй половины января 2023 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За неделю с 20 по 26 ноября в Татарстане выявили 645 случаев заражения коронавирусом. Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Галия Гарифуллина
ОбществоМедицина Татарстан
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