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За неделю от коронавируса излечились почти 30 тысяч россиян

11:11, 23.01.2024 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

В России за неделю с 15 по 28 января выявлено 26 000 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 25 851 450 случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы 3 248 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости вырос в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Выздоровели 29 629 человек. Всего от COVID-19 вылечились 23 268 040 человек.

За неделю умер 141 россиян. Почти за три года коронавирус унес жизни 401 834 жителей страны.

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