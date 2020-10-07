Фазлеева Лейла Ринатовна

Общая информация

Родилась 29 мая 1975 в п. Кант Кантского района Республики Кыргызстан.

Образование

1977 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы».

2012 г. — окончила Российскую академию правосудия по специальности «юрист».

2018 г. — окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «мастер делового администрирования».

Трудовая деятельность

1996-2004 гг. — учитель русского языка, заместитель директора средней школы №126 Советского района, г. Казань.

2004-2007 гг. — директор средней школы №15 Советского района, г. Казань.

2007-2011 гг. — заместитель главы администрации Советского района, г. Казань.

2011-2014 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам.

2014-2018 гг. — помощник Президента РТ.

С 20 февраля 2018 г. — заместитель премьер-министра РТ.

С 2019 г. — председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ.

Награды и звания

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2009 г.), почетной грамотой Министра обороны РФ (2010 г.), медалями XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (2013 г.), «200 лет внутренним войскам МВД России» (2013 г.), благодарностью Президента РФ (2014 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью Президента РТ за большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью министра спорта РФ за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ (2016 г.), Президента РТ (2018 г., 2020 г.).

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