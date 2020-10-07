Фазлеева Лейла Ринатовна
Общая информация
Родилась 29 мая 1975 в п. Кант Кантского района Республики Кыргызстан.
Образование
1977 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы».
2012 г. — окончила Российскую академию правосудия по специальности «юрист».
2018 г. — окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «мастер делового администрирования».
Трудовая деятельность
1996-2004 гг. — учитель русского языка, заместитель директора средней школы №126 Советского района, г. Казань.
2004-2007 гг. — директор средней школы №15 Советского района, г. Казань.
2007-2011 гг. — заместитель главы администрации Советского района, г. Казань.
2011-2014 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам.
2014-2018 гг. — помощник Президента РТ.
С 20 февраля 2018 г. — заместитель премьер-министра РТ.
С 2019 г. — председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ.
Награды и звания
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2009 г.), почетной грамотой Министра обороны РФ (2010 г.), медалями XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (2013 г.), «200 лет внутренним войскам МВД России» (2013 г.), благодарностью Президента РФ (2014 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью Президента РТ за большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью министра спорта РФ за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ (2016 г.), Президента РТ (2018 г., 2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420060, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-76-73
- Email: pr.fazleeva@tatar.ru
Дата последнего обновления: 07.10.2020