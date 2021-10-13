«Когда есть определенный страх — нужно его обесценить преувеличением»

Новый вирус — новый термин в медицине психического здоровья

COVID-19, как сегодня утверждают и вирусологи, и эпидемиологи, и терапевты, и другие медицинские специалисты, оказался вирусом коварным и сложным. Он оказывает негативное влияние не только на физическое, но и психоэмоциональное здоровье человека, который перенес это заболевание.

Именно психическое здоровье стало сегодня темой очередного прямого эфира, прошедшего в официальном аккаунте «Инстаграм» татарстанского штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Вместе с тем эфир был приурочен и ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается с 1992 года 10 октября. На вопросы главы штаба заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой отвечала завотделением РКПБ им. Бехтерева Ольга Башмакова.

В практике психологов и психотерапевтов за то время, что коронавирус живет среди населения Земли, появился новый термин — постковидный синдром, отметила Ольга Башмакова. Его клиническими проявлениями считаются повышенная физическая и психическая истощаемости, дискомфорт в области сердца — учащенное сердцебиение или скачки артериального давления, повышенная потливость, ощущение нехватки воздуха, снижение аппетита, нарушение стула.

Постковидный синдром может сопровождать человека от полугода до 8 месяцев. Фото: Илья Репин

Но в первую очередь, подчеркнула Башмакова, главный признак — нарушение сна. Человек долго не может заснуть, а если может, то сон длится всего 3-4 часа. А неспособность полноценно восстановиться за ночь в свою очередь приводит к значительным негативным последствиям: быстрая утомляемость, неспособность оперативно мыслить и решать задачи. Особенно такое снижение трудоспособности испытывают на себе работники умственного труда.

Причем если после обычного гриппа астения у человека наблюдалась не больше месяца и проходила без необходимого медицинского вмешательства, то постковидный синдром может сопровождать человека от полугода до 8 месяцев. Чаще всего переболевший коронавирусом прибегает к помощи психотерапевтов, которые назначают специальные препараты, которые нивелируют последствия коронавируса для организма и стабилизируют сон.

Против стресса и тревожности — прогулки, отказ от плохих новостей и ресурсные занятия

Стресс и повышенная тревожность в условиях постоянного негативного информационного поля, нарастания общего напряжения в обществе из-за постоянных ограничений различного рода сопровождают человека уже полтора года.

Чтобы огородить себя от этого негатива, эксперт в области психиатрии Ольга Башмакова советует придерживаться трех главных принципов:

самостоятельно фильтровать потоки информации , не смотреть все подряд телеканалы, не воспринимать всерьез сомнительную информацию из соцсетей, а выбрать лишь достоверный источник. В то же время стоит дозировать поступающую информацию и от достоверных источников; найти для себя ресурсное занятие — это может быть посещение спортзала, чтение, рукоделие, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями, посещение выставок, театров, просмотр кино и многое другое, что отвлечет от негатива, поступающего извне.

За консультацией к психиатру можно обратиться в диспансерно-поликлинические отделения в Казани — например, на Волкова, 80. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Однако если тревога полностью овладевает человеком, то нужно сразу обращаться к психологу или психотерапевту. Например, если он не может переключиться ни на какой другой вид деятельности и у него возникают необоснованные страхи, вплоть до боязни сесть в общественный транспорт или прийти на свое рабочее место в офис. Все это признаки социальной дезадаптации и повод пойти к специалистам.

Если и они не смогут помочь справиться с этим гнетущим состоянием, тогда на помощь придет усиленная артиллерия — психиатр. За консультацией к нему можно обратиться в диспансерно-поликлинические отделения в Казани (№1 на ул. Волкова, 80 или №2 на ул. Гагарина, 77). Жители других районов республики, если не могут приехать в Казань, должны идти в районные поликлиники по месту жительства, где есть психиатрические кабинеты.

Еще одна сторона влияния коронавируса — печальная — утрата из-за этой болезни родных и близких. Ольга Башмакова, отвечая на вопрос одного из зрителей, как пережить этот факт, отметила, что боль потери близкого переработать самому очень сложно и практически невозможно. Чтобы найти свое место в жизни без умершего человека, требуется большой период времени, говорит специалист.

В зависимости от выраженности реакции на горе Башмакова посоветовала обратиться к специалисту. Фото: Ринат Назметдинов

Во-первых, посоветовала она, не стоит ждать, что эта психотравма переработается сама собой. Требуется длительный период адаптации, нужно дать себе время найти себя в жизни заново. В зависимости от выраженности реакции на горе она посоветовала обратиться к специалисту.

— Это не страшно, это не больно, это помогает, потому что даже сам разговор со специалистом все равно обладает неким лечебным действием, хотя иногда требуется и применение определенных психофармакологических препаратов. Человек ушел, а тот, кто скорбит, — он жив, и должен жить в полном объеме, ни в коей мере не ограничивая себя, — говорит Башмакова.

Я прививок не боюсь, если надо — засмеюсь

На этой неделе в Татарстане введена обязательная вакцинация, при этом есть люди, которые панически боятся любых уколов, заметила Лейла Фазлеева. Есть ли способы, как успокоить себя перед прививкой — такой вопрос поступил от зрителей прямого эфира.

Ольга Башмакова посоветовала в таких случаях взять на вооружение довольно старый метод:

— Когда есть определенный страх, нужно его обесценить преувеличением этого страха. Обычная наша тактика «я боюсь», и мы начинаем себя успокаивать — да это не страшно, не смертельно, как детям мы говорим — комарик укусит и все. Но здесь это не срабатывает, здесь совершенно другой момент — мы начинаем себе говорить: ой, я самый страшный «бояльщик» уколов, я боюсь как никто другой, я приду, сяду в очередь и буду бояться больше всех. И возникает такая парадоксальная реакция нервной системы, когда тревога заменяется смехом, снятием эмоционального напряжения, то есть нужно настолько гиперболизировать свой страх — до юмористических моментов.

Ангелина Панченко