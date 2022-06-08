Первая отдельная «парадная коробка» пограничных войск может появиться на следующем параде Победы в Казани

«Если пограничники соберут необходимое количество — отработаем»

На следующем празднике Победы, 9 мая 2023 года, на военном параде в Казани татарстанские пограничники могут пройти своей «коробкой». До сих пор представители этих войск маршировали по площади Тысячелетия в составе других воинских подразделений.

— У нас есть мечта вывести на парад Победы в Казани пограничную «коробку». Три года пограничники участвуют в «коробке» ветеранов Афганистана, но ни разу не было своей. Очень надеемся, что в будущем году это получится, — заявил «Реальному времени» председатель РОО РТ «Содружество пограничников» Альберт Сулейманов.

Фото: Дмитрий Резнов

Парадный расчет (батальон), как правило, состоит из одной-двух парадных коробок и знаменной группы. В Москве обычно от каждого парадного батальона на параде идет по две коробки, в Казани — по одной.

Татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева, курирующая совместно с начальником Казанского гарнизона и танкового училища Кириллом Кулаковым организацию военного парада в Казани, сообщила нашему изданию, что вопрос можно решить.

— Я думаю, что мы эту тему возьмем в работу. Сами войска отстраиваем с начальником гарнизона Кулаковым. Если они [пограничники] соберут необходимое количество, на все репетиции до парада в училище придут, то, я думаю, отработаем. Я приеду, Кулакова поставлю в известность, — пообещала заместитель премьер-министра республики.

«Когда есть с чем работать, проще сказать: давайте выйдем на парад»

В «Содружестве пограничников» РТ рассчитывают собрать необходимое количество людей к следующему празднику Победы. Для формирования парадной коробки необходимо минимум 56 и максимум 80 человек.

— Надеюсь, мы сможем привлечь всех пограничников в Татарстане для этой задачи. Сейчас у нас человек 30, остальных за это время убедим присоединиться. Но есть затык с финансированием, пошивом формы. Кто-то, например, и хотел бы участвовать, но у него нет средств на парадную форму. На один комплект минимум 10 тысяч рублей нужно, чтобы приодеться. У меня свой бизнес, по мере возможностей я финансирую. Я не прошу у правительства: дайте денег. Я сам заработаю, чтобы пацанов одеть, — пояснил Сулейманов.

«Когда есть форма и с чем работать, проще сказать: давайте выйдем на площадь на парад»

В организации надеются на содействие высокопоставленных татарстанцев, которые служили в пограничных войсках. Среди таковых, например, еще один заместитель премьер-министра республики, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. «С Шайхразиевым вместе служили в одной части», рассказал глава Содружества пограничников.

— Если мне надо 30 комплектов формы, а один комплекс по 10 тысяч минимум, вот и считайте, какие затраты предстоят. Берцы, фуражку, тельник купить и форму пошить. Что касается необходимого количества людей, к следующему параду, конечно, соберу. Когда есть форма и с чем работать, проще сказать: давайте выйдем на площадь на парад, — уверен Сулейманов.

В этом году 9 Мая за торжественным шествием войск Казанского гарнизона и спецподразделений, военной техники на площади Тысячелетия наблюдали тысячи горожан.

Василя Ширшова