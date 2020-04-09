«Президент буквально берет предпринимателя за руку»: как в Татарстане помогают бизнесу

Сегодня на заседании у президента Татарстана разберут и обсудят реализацию антикризисных мер, озвученных накануне Владимиром Путиным

Сегодня на правительственном заседании у президента Татарстана разберут антикризисные меры, озвученные накануне в очередном обращении к нации главы государства Владимира Путина. Российский лидер поручил главам регионов «разработать механизм возвращения организаций к режиму нормальной работы», призвав не грузить предприятия лишними справками и бумажной волокитой. Также Путин поручил смягчить удар для бизнеса, сформировать в каждом субъекте список системообразующих предприятий и принимать решения внимательно и точечно, чтобы не усугубить и без того непростую экономическую ситуацию. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, а также пресс-службе президента Татарстана «Реальному времени» рассказали, как намерены работать в Татарстане по поручению гаранта Конституции, какую адресную работу по поддержке бизнеса ведет лично Рустам Минниханов и с какими чаяниями к нему обращаются предприниматели республики.



Как вернуть предприятия к работе

Во время выступления президент Владимир Путин подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на борьбе с эпидемией, защите здоровья населения, обеспечении устойчивости экономики. Напомнил об ответственности глав регионов по недопущению распространения вируса, отметил, как важно, чтобы все средства сработали максимально эффективно. Путин попросил действовать собранно и профессионально, дорожить каждым днем и каждым рублем. Минфину поручил дать регионам полномочия — решать проблемы гибко, на местах и перераспределять средства.

«Действовать по шаблонам сейчас не только неэффективно, но и вредно», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, полного закрытия предприятий, которое может привести к урону и разрушительным последствиям для экономики, не происходит даже в Москве. Поэтому продуманно и аккуратно нужно «разработать механизм возвращения организаций к режиму нормальной работы», смягчить удар для бизнеса. Путин призвал руководителей регионов точечно принимать решения, в том числе и формируя список системообразующих предприятий в каждом субъекте федерации.

В пятидневный срок глава государства поручил разработать программу поддержки бизнеса, чтобы предприниматели могли максимально сохранить свою деятельность и рабочие места. На федеральном уровне президент предложил распространить на все предприятия из пострадавших сфер отсрочку по социальным выплатам на 6 месяцев, а главам регионов — расширить меры поддержки тем, у кого есть кредиты, и найти возможности дать кредитные каникулы.

В пятидневный срок глава государства поручил разработать программу поддержки бизнеса, чтобы предприниматели могли максимально сохранить свою деятельность и рабочие места. Фото kremlin.ru

Выдержать испытание самоизоляцией

Владимир Путин также рассказал о новых мерах социальной поддержки. Выплаты 5 тысяч рублей в месяц семьям, у которых есть дети до 3 лет включительно, начнутся уже в апреле. Семьи с детьми до 7 лет получат выплаты в июне. Всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года и обратился в службы занятости, будут выплачивать пособие по верхней планке — 12 130 рублей. Помимо этого, на ближайшие 3 месяца президент предложил еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, если родители потеряли работу.

— Находиться в четырех стенах муторно и тошно. Испытание режимом самоизоляции нужно выдержать. От дисциплины и ответственности зависит результат, которого надо достичь. Каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества, — обратился глава государства к гражданам России.

Путин напомнил о том, как важен и незаменим труд врачей и медсестер. Отметил работу волонтеров и добровольцев и других россиян, которые заботятся друг о друге.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет», — сказал в завершение своей речи Путин. Он напомнил, что Россия всегда справлялась с проблемами, и выразил надежду: «победим и эту заразу!»

Как в Татарстане поддерживают бизнес

Антикризисные меры, которые накануне озвучил президент России, разберут сегодня на заседании у президента Татарстана — все они, конечно, будут реализованы, заверила «Реальное время» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. В данный момент в республике работают все 12 системообразующих предприятий с дочерними компаниями, а также организации непрерывного цикла в строительном, аграрном секторах.



Антикризисные меры, которые накануне озвучил президент России, разберут сегодня на заседании у президента Татарстана — все они, конечно, будут реализованы, заверила «Реальное время» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Фото tatarstan.ru

В Татарстане продолжает работу Штаб по поддержке МСП под руководством премьер-министра Алексея Песошина — на этих встречах также вносят предложения по содействию бизнесу. «Если на заседании у президента республики спектр мер поддержки бизнеса будет расширен, то о них, безусловно, проинформируют татарстанцев», — сообщила вице-премьер.

— Обращения от компаний малого и среднего бизнеса о разрешении на работу, конечно, поступают, причем в разные ведомства: в министерства экономики, промышленности, сельского хозяйства. На сегодняшний день решения по вопросам предприятий аграрного комплекса есть, в том числе по молоку — разъяснительная работа ведется и вопросы снимаются. У меня аккумулируются проблемы по всем сферам, мы их адресно разбираем. Сегодня с коллегами лично оперативно отработали порядка 30 обращений. Вышли на связь с каждым человеком, поговорили, отрегулировали вопросы и получили позитивную реакцию, — рассказала Фазлеева.

В республике вырабатываются свои точечные меры поддержки предпринимательства, о которых говорил глава государства, рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, Рустам Минниханов неслучайно начал дважды в неделю встречаться с представителями малого и среднего бизнеса.

— Для него важно сначала поговорить с предпринимателями, понять, какой у них основной запрос. А уже на основе этих личных контактов руководство республики сформирует решения в поддержку бизнеса. Понятно, есть глобальные темы по кредитам, отсрочкам, что отрабатывается на уровне Минэкономики. Но к главе республики обращаются и с такими вопросами, которые нужно решить на месте, — рассказала нашему изданию Лилия Галимова.

В республике вырабатываются свои точечные меры поддержки предпринимательства, о которых говорил глава государства, рассказала Лилия Галимова. Фото Максима Платонова

По ее словам, с президентом Татарстана уже проконсультировались туроператоры, а также отельеры, у которых простаивают гостиницы. Последние просили об отсрочке и реструктуризации долгов по кредитам.

— Не вся банковская система подчинена госуправлению, тем не менее на этих встречах присутствовали представители крупнейших банков. В таких случаях президент буквально берет за руку предпринимателя и обращается к руководителю банка: «Вот ваш клиент. Он — пострадавший, как и весь бизнес. Я вас прошу, примите его, давайте подумаем, как мы можем ему помочь». Это такая персональная, ручная работа, — пояснила Галимова, как Рустам Минниханов адресно решает вопросы.

К президенту Татарстана обращаются также и самозанятые, которые оказывают парикмахерские и прочие услуги на дому. Просят разрешение на работу, поскольку не контактируют с множеством людей одновременно. Рустам Минниханов пообещал обсудить данный вопрос с сотрудниками Роспотребнадзора: возможны ли в этой сфере какие-то послабления, сообщила Галимова.

— Были обращения самозанятых, которые, например, дома шьют что-то, но из-за самоизоляции не могут реализовывать товар. Президент дал поручение проработать вопрос, чтобы служба доставки могла развозить продукцию. Все регионы по своей ситуации могут находить решения. И наш республиканский местный Штаб прорабатывает разные варианты. Эта работа идет, — резюмировала руководитель пресс-службы президента Татарстана.

В республике работает целый аппарат защиты прав и поддержки малого и среднего бизнеса, который в эти дни находит способы решать проблемы предпринимателей. Фото tatarstan.ru

В республике работает целый аппарат защиты прав и поддержки малого и среднего бизнеса, который в эти дни находит способы решать проблемы предпринимателей. Работа ведется как по новым, так и по старым, но обострившимся в кризис, проблемам. Власти стараются найти решение для каждой.