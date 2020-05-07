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Фазлеева: «Прирост заболевших коронавирусом заставляет меня нервничать»

10:31, 07.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Фазлеева: «Прирост заболевших коронавирусом заставляет меня нервничать»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня на заседании экспертного штаба «Волга», посвященного вопросу жизни после самоизоляции, заместитель премьер-министра РТ и глава оперштаба Лейла Фазлеева озвучила последние данные по распространению коронавируса в республике.

«Сейчас мы наблюдаем постоянный рост количества подтвержденных диагнозов — плюс 8% к предыдущему дню. Идет стабилизация прироста, и, конечно, динамика заставляет меня нервничать, но с другой стороны увеличивается количество тестирований в Татарстане, — заявила Фазлеева.

Также спикер подчеркнула, что в большей степени татарстанцы с диагностированным коронавирусом переносят болезнь бессимптомно.

Напомним, вчера в Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19. Всего сейчас их 1 310.

Общество Татарстан
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