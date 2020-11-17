Черный рынок лекарств: «Невозможно понять их происхождение»

За продажу препаратов от COVID-19 можно получить штраф и «бан» Роскомнадзора

Фото: Маргарита Головатенко

Покупать таблетки от коронавируса у «частников» через сайты объявлений ни в коем случае нельзя, предупреждают эксперты «Реального времени». Не факт, что вам продадут именно тот препарат, что указан на упаковке. И никто не даст гарантию, что лекарство хранилось в надлежащих условиях. Однако на «Авито» довольно много подобных предложений, и каждый день появляются свежие. Причем продавцы указывают цены, значительно ниже аптечных, иногда в два-три раза, при этом не требуя рецепта от врача. В ситуации разбирался наш корреспондент.

Купить препарат без рецепта — легко

Сегодня нередко на сайтах объявлений можно увидеть сообщения о продаже препаратов от коронавируса. В частности, на «Авито» можно насчитать два десятка таких предложений от частных лиц, готовых продать «Коронавир» за суммы, порой значительно ниже аптечных. Так, пачку в 50 таблеток у этих продавцов можно приобрести в диапазоне от 2 тыс. до 6 тыс. рублей. В то время, как в аптечных сетях они идут от 6,5 тыс. рублей.

Учитывая, что это лекарственное средство, как и другие «антиковидные» таблетки, распространяется исключительно через аптеки, о чем «Реальное время» писало ранее, покажется несколько странным, почему «частники» занимаются реализацией этих препаратов.

— Мы покупали за свои деньги две упаковки за 6 700. Просто вторая упаковка не пригодилась: в больнице вернули, — объясняет одна из продавцов «Реальному времени».

— И у вас можно купить таблетки без рецепта? — поинтересовался наш корреспондент под видом покупателя.

— Да, пожалуйста, — последовал ответ.

Собеседница добавила, что сама уже прошла курс лечения и выздоровела от Covid-19.

Другие «частники», до кого мы дозвонились, сообщили примерно то же самое: купили несколько пачек «Коронавира», часть использовали для себя или близких, остатки распродают. Разумеется, никому не нужен какой-либо документ от врача. Даже если лекарство находится в Москве, а покупатель в Казани, это не будет проблемой. Многие готовы переслать товар по почте или через курьерские службы.

Отметим, что значительная доля таких предложений идет из российской столицы. В Татарстане подобных объявлений на момент подготовки материала не обнаружено.

Брать рискованно

Однако вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавируса, в беседе с корреспондентом интернет-газеты предупредила, что не рекомендует откликаться на такие объявления.

Более категоричны были в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан призывает отказаться от приобретения лекарственных средств у частных лиц, поскольку существует высокий риск получить недоброкачественный или фальсифицированный препарат, — прокомментировала «Реальному времени» руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

Под «недоброкачественностью» понимается, в частности, несоблюдение условий хранения лекарств — температурный и световой режим и т. п.

— Рекомендуем покупать лекарственные препараты в зарегистрированных аптечных учреждениях, поскольку в таких местах в обязательном порядке соблюдаются установленные производителем условия хранения и сроки годности. Кроме того, благодаря внедряемой системе мониторинга движения лекарственных препаратов, можно подтвердить легальность происхождения препарата, — добавила Шайхутдинова.

К тому же в этом случае никто не даст гарантий покупателям, что они не нарвутся на мошенников. Способов незаконного отъема денег у населения через сервисы объявлений более чем предостаточно.

Блокировки, штрафы

Солидарна с Фазлеевой и Шайхутдиновой исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. По ее мнению, у частных продавцов категорически нельзя покупать лекарственные средства.

— Невозможно понять их происхождение: где и у кого покупали, — объясняет она. — У нас в России, как и в ряде других стран, государственное регулирование фармацевтической деятельности заключается в лицензировании объекта по адресу. Там смотрят в первую очередь, насколько соответствуют помещения для обеспечения хранения этих препаратов в надлежащих условиях. Кроме того, отслеживается, откуда препарат пришел.

Также Неволина сообщила, что информация о введении в гражданский оборот препаратов должна появляться на портале Росздравнадзора. Если этого препарата на сайте ведомства нет, значит, он не имеет права обращаться (и продаваться) на территории РФ.



— Частные лица, которые на сайте «Авито» продают препараты, могут быть привлечены к ответственности как лица, незаконно занимающиеся лицензируемым видом деятельности и извлекающие из этого прибыль. За это грозит административное наказание в виде штрафа, — предупредила глава Аптечной гильдии.

Сайты, через которые продаются лекарственные препараты (в том числе дистанционно), розничная торговля которыми ограничена или запрещена законодательством, выявляют Росздавнадзор и его региональные подразделения. Эти данные передаются в Роскомнадзор для блокировки.

На сегодняшний день по инициативе Росздавнадзора РТ уже заблокировано 57 сайтов. Всего татарстанское ведомство отправило в РКН информацию о 95 таких ресурсах. В отношении остальных 38 сайтов «работа продолжается».