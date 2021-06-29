«Вся ее жизнь — сохранение наследия»: в Казани простились с Фаридой Забировой

Незадолго до кончины она получила высшую профессиональную награду

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани простились с известной градозащитницей, архитектором, реставратором, председателем татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фаридой Забировой. Ее жизнь оборвалась в больнице, где она проходила лечение от COVID-19. Проститься с ней к мечети Марджани, которую она любила и лично контролировала ход ее реставрации, пришли около 300 человек. Заместитель председателя ТРО ВООПИиК Наталья Топал рассказала «Реальному времени», что Забирова перед госпитализацией передала ей все деловые бумаги, у нее было предчувствие, что из больницы она не вернется.

Вручили премию имени Алексея Комеча

В полдень на площадке перед мечетью Марджани начали собираться люди, пришедшие проводить Фариду Забирову в последний путь. Первыми появились вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, помощник президента республики Олеся Балтусова и заместитель председателя реготделения ВООПИиК Наталья Топал, которая принесла портрет с траурной лентой. К началу джаназа-намаза люди моментально заполнили внутренний дворик. Среди пришедших проститься было много чиновников и медийных персон. Мужчины заняли первые ряды, женщины разместились на скамейках в тени.



Как рассказала «Реальному времени» заместитель Забировой, Наталья Топал, на съезде Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Москве, где Фарида Мухамедовна предположительно и заразилась коронавирусом, ей была вручена высшая «отраслевая» награда — премия имени Алексея Комеча за общественно значимую гражданскую позицию в деле сохранения культурного наследия. Она выступала на съезде с актуальной инициативой в масштабах страны — внести поправки в закон, чтобы сохранить ценные градоформирующие объекты, так называемые ИЦГФО, которые не имеют охранного статуса.

Топал отметила, что у ее шефа было много планов. Например, став председателем, она хотела реформировать структуру ТРО ВООПИиК — вернуться к старой советской системе, адаптировав ее к современным реалиям.

— Сейчас очень важно продолжить то, о чем она мечтала, что она хотела воплотить в жизнь. Она оставила нам свои наработки, мы с ней разговаривали по телефону, пока она себя хорошо чувствовала. Потом она уже перестала выходить на связь, и врачи сказали, что ее пока беспокоить не надо — состояние стабильное. А вчера мы получили такое скорбное известие… Она работала до последнего, давала нам указания, советы по телефону. Даже просила провести Совет без нее, но я сказала, что этого делать не буду — и его отменили. И когда она ложилась в больницу, дала мне свои документы от ВООПИиК, и сказала: «Я боюсь, что не вернусь!». У нее почему-то было такое настроение, такое предчувствие, — поделилась Топал.

Она всегда с гордостью говорила: «Я татарка, я казанская, я из Татарстана»

Ведущий гражданской панихиды напомнил, что Фарида Забирова была не только известным архитектором и реставратором, но и председателем правления Союза архитекторов РТ, начальником управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры города Казани, заместителем председателя ТРО ВООПИиК, председателем этой организации. Всю свою жизнь она посвятила сохранению культурного наследия Казани, Татарстана, да и России, потому что готовила документы для включения острова-града Свияжска и ряда других объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первой слово предоставили заместителю премьер-министра республики Лейле Фазлеевой, которая выразила соболезнование родным и близким покойной от правительства Татарстана.

Лейла Фазлеева выразила соболезнования родным и близким покойной от правительства Татарстана

— Республика понесла невосполнимую утрату. С нами не стало человека, который многому нас научил, многое нам рассказал о сохранении культурного наследия. Яркая, самобытная, талантливая, уникальная… можно продолжать бесконечно. Человек, который отстаивал свою позицию, говорил о том, что и как нужно сделать. Обещаем сохранить память о вас и тех делах, которые вы начали в республике. Очень многие инициативы сегодня приобрели статус российских, мировых, — отметила вице-премьер.

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, выйдя к микрофону, не сразу смогла говорить, голос ее дрожал от слез, а в конце она расплакалась.

— Мы буквально осиротели. Фарида Мухамедовна нам была как мать. Помогала как профессионал, человек и друг. Вместе с нами сегодня скорбит вся страна — московский, федеральный ВООПИиК, градозащитные организации всей страны… Потому что Фарида Мухамедовна всем помогала, бескорыстно давала советы, консультировала экспертов, реставраторов из разных городов, просвещала журналистов. Щедро, от всей души, всего сердца. Вся ее жизнь — это сохранение наследия. Простите нас, Фарида Мухамедовна, что мы вас не уберегли!

Олеся Балтусова, выйдя к микрофону, не сразу смогла говорить, голос ее дрожал от слез, а в конце она расплакалась

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин напомнил, что помимо перечисленных должностей, Забирова была еще и членом Общественного совета республиканского Минкульта. Он отметил, что это был человек высочайшего профессионализма, который обращал внимание на все детали, всегда мог дать мудрый совет. А замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ, председатель Союза архитекторов РТ Владимир Кудряшов подчеркнул, что даже четверти того, что успела сделать Забирова, достаточно, чтобы сказать, что жизнь прожита не зря. Вклад ее в развитие не только Казани, Татарстана, но и всемирного наследия, трудно переоценить.

Директор Института международных отношений Казанского Федерального университета, долгое время проработавший директором музея-заповедника «Казанский Кремль», Рамиль Хайрутдинов назвал покойную «сгустком энергии», которая всегда находила возможность подбодрить других.

— У нее было удивительное чутье. Она всегда находила в отношениях с людьми именно то, что позволяло думать о ней с благодарностью и искренне… Даже противников своей той или иной идеи она могла убедить, заставить поверить в то, что верила она. А верила она в доброе, непреходящее. Это все благодаря ее семье. Это все копилось из поколения в поколение. Она всегда с гордостью говорила: «Я из этой махалли, я татарка, я казанская, я из Татарстана. И то, что она сделала — уходит далеко за пределы нашей республики. Потому что то, чем она занималась всю свою жизнь, и эту жизнь в итоге отдала, связано с культурой, исторической памятью и нашей историей.

Рамиль Хайрутдинов назвал покойную «сгустком энергии», которая всегда находила возможность подбодрить других

«COVID убивает, как он убил маму»

Имам-хатыб мечети Аль-Марджани Мансур Джалялетдин отметил большой вклад Фариды Забировой в реставрацию этого старейшего в городе мусульманского культового здания. Оно находилось в очень плохом состоянии и его было решено восстановить к празднованию 1000-летия Казани.

— Фарида Мухамедовна в тот момент пришла сюда. Нашла деньги, Министерство культуры, Министерство строительства России выделили гранты, и она сама курировала всю стройку, всю реставрацию. День и ночь здесь была. Ее волновало абсолютно все: какие рамы будут, какие полы, потолки, какого цвета, какое электричество, какие лампочки. Она говорила, что очень любит эту мечеть, и хочет, чтобы она была самой красивой. Вот это ее след. В Коране есть такое изречение: тот, кто построил мечеть или помог мечети, в судный день получит отдельное место.

Выступили и близкие покойной. Брат Фариды Забировой, главный архитектор Казанского кремля Рустем Забиров отметил, что ключевое слово в жизни его сестры — любовь. Любовь к городу, республике, своей работе. Она расцветала, когда получала ответные чувства. А сын Дмитрий поблагодарил всех пришедших почтить память усопшей и попросил бережно относиться к себе, близким, особенно старшему поколению, носить маски. «COVID убивает, как он убил маму», — сказал он, и голос его дрогнул.

Джаназа-намаз прочитал Мансур хазрат Джалялетдин. Похоронили Фариду Забирову на Ново-Татарском кладбище.

1 / 40 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов