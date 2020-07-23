Чистополь получит вокзал, но может потерять центр

В начале сентября 2019 года стало известно, что Чистополь получит $41 млн на масштабные ремонтно-реставрационные работы в рамках программы Минкульта России по восстановлению малых исторических городов. Реализация проекта рассчитана до 2025 года, в 2019—2020 годах планировалось провести все изыскательские работы и начать проектирование. Однако после победных реляций вокруг проекта образовался информационный вакуум. Сегодня, спустя более 10 месяцев, по факту сделано немногое. Дойдут ли до республики миллионные транши, выделенные новым банком развития БРИКС, когда и как выберут разработчика проекта реконструкции и как будет выглядеть новая пассажирская пристань в Чистополе — узнавало «Реальное время».

Конкурс объявлен, но всем рулит Минкульт РФ

Заседание межведомственной комиссии Министерства культуры России, вмиг материализовавшее мечты превратить Чистополь в еще одну туристическую Мекку, состоялось 10 сентября 2019 года. Гранты по программе восстановления малых исторических городов получили 9 поселений, но больше всех досталось Чистополю — 41 млн долларов. Причем из них 33,1 млн долларов выделяет новый банк развития БРИКС, оставшиеся средства — софинансирование из бюджета Татарстана.

В декабре 2019 года для реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» был подписан договор между Министерством культуры Российской Федерации и правительством Татарстана, еще ранее была создана региональная рабочая группа.

Программа создания в Чистополе единого культурно-туристического комплекса рассчитана до 2025 года, причем поначалу планировалось, что в 2019—2020 годах будут проведены все изыскательские работы, выбран подрядчик и начнется разработка проекта реставрации исторических памятников.

Итогом всей этой масштабной работы и огромных инвестиций должен стать в 10 раз увеличившийся туристический поток — до полумиллиона человек в год, что будет стимулом для развития местного бизнеса: гости должны где-то размещаться, чем-то питаться, как-то развлекаться и что-то увозить на память.

Презентовавший проект в Минкульте России член региональной рабочей группы, директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин рассказал «Реальному времени», что на данный момент федеральное министерство объявило конкурс на определение исполнителя проектных работ по реставрации объектов культурного наследия. По его словам, конкурс проводится «по правилам международного банка, в нем может участвовать кто угодно».

— Сумма, выделенная на проектные работы, мне не известна. Финансирование со стороны банка БРИКС, с учетом проектных работ, составит более 33 млн долларов. Конкурс будет двухэтапный, заявки уже есть. Думаю, что осенью исполнитель будет определен, а проектные работы займут два года, — сообщил Печенкин.

Как пояснил директор Чистопольского музея-заповедника, главным критерием выбора победителя станет не предложенная цена, а опыт реализации подобных проектов и качество исполнения, так как «меньшую цену у нас многие предлагают, а потом не могут выполнить». В любом случае выбирать проектантов будут в Минкульте России.

Как оказалось, не поступят в республику и миллионные транши из банка стран БРИКС, все денежные расчеты будут проходить на федеральном уровне, а в Татарстан приедут только исполнители работ.

«Доктор Живаго» станет музеем

Александр Печенкин рассказал, что концепция проекта предусматривает полную реставрацию имеющихся зданий Чистопольского государственного музея-заповедника и создание новых музейных пространств. Работы охватят 12 музеев, расположенных в 18 зданиях. Кроме того, будут отреставрированы фасады и другие архитектурные элементы еще девяти исторических памятников. В частности, в другое здание переедет музей истории города, будут отреставрированы и обновлены экспозиции в мемориальном музее Бориса Пастернака, литературно-мемориальном музее «Дом учителя», музейно-сувенирном салоне.

Плюс к этому в городе ожидается появление музея купеческого быта, музея жертв политических репрессий и диссидентства, мемориального музея Леонова-Сельвинских, музея Бутлерова, нового музейного фондохранилища и выставочного зала. Планируется также создание музея рабочих профессий и музея романа «Доктор Живаго». Последние два объекта — в стадии обсуждения.

На вопрос, хватит ли у музея-заповедника фондов, чтобы наполнить новое выставочное пространство, Печенкин ответил, что проблем с этим не будет. «Фонды достаточно богатые, они очень активно пополняются, мы активно работаем с потомками писателей, что-то они нам передают», — подчеркнул он.

Главная статья расходов — строительство пассажирской пристани, куда могли бы причаливать теплоходы с туристами. Фото esosedi.org

В Чистополе появится двухэтажный речной вокзал

По условиям банка БРИКС, грантовая поддержка проекта осуществляется на принципах софинансирования из бюджета Татарстана. Главная статья расходов — строительство пассажирской пристани, куда могли бы причаливать теплоходы с туристами. По словам Печенкина, на данный момент Минстрой Татарстана подсчитывает, сколько денег нужно на проектные работы.

В самом ведомстве «Реальному времени» рассказали, что утверждено техническое задание на разработку проектно-сметной документации на возведение в Чистополе пассажирской пристани. В частности, исполнитель должен будет соорудить капитальную причальную стенку (240 пм) на 2 борта и построить летний терминал для туристов. Речной вокзал будет двухэтажным, с залом для отдыха, но эксплуатироваться он будет только во время навигации, поэтому в нем предусмотрена соответствующая система отопления.

В проекте также необходимо предусмотреть асфальтовые проезды, площадки, дорожки, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение, наружное освещение, отвод ливневых стоков, площадку ТБО и парковочные места для автобусов. После реконструкции речного причала количество заходов судов должно вырасти в 2,5 раза — до 160 за навигацию.

Собственно, пока это все, что сделано в рамках программы по восстановлению исторического наследия Чистополя. Возможно, на сроках реализации проекта сказалась обрушившаяся на мир пандемия COVID-19.

Однако такие темпы не смущают руководителя рабочей группы, вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву. «Все идет по плану и в Татарстане, и во взаимодействии с Минкультом РФ», — коротко сообщила она, добавив, что данные по проекту будут «чуть позже».

Мародеры растаскивают историческое наследие

Помимо объектов культурного наследия, в центре Чистополя находится большое количество расселенных аварийных домов, относящихся к средовой застройке XIX—XX веков. Они не охраняются государством и не входят в программу реконструкции. Помимо естественных погодных факторов, влияющих на состояние зданий, выехавшие из них жители выносят все, что могут. В числе таких заброшенных объектов оказалась и входящая в списки БРИКС усадьба Дмитрия Авдеева, ставшего прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго».

В декабре прошлого года спасать архитектурные ценности отправились помощник президента РТ Олеся Балтусова, члены ТРО ВООПИиК и координаторы «Том Сойер Феста». Из 70 старинных зданий, находящихся в плачевном состоянии, было законсервировано 10. В них заколотили окна и двери, обнесли заборами и повесили таблички.

— В центре города находятся порядка 70 домов, нуждающихся в срочной консервации. Все они из разных списков. Некоторые — памятники из списка БРИКС, некоторые — расселенные аварийные дома, которые являются выявленными памятниками, некоторые — расселенные городские жилые дома, у которых нет никакого статуса, но они находятся на первой линии центральной улицы, — делилась тогда с нашим изданием помощник президента РТ.

По данным СМИ, всего в Чистополе насчитывается 162 здания, относящихся к средовой застройке. Но поток инвестиций обойдет их стороной. «Будет ли по ним создан отдельный проект?» — спросили мы помощника президента. Но ответа на запрос не получили.

— Вопрос сохранения исторической среды сейчас решается на уровне руководства республики, Комитета ОКН, Чистопольского муниципального района и помощника президента Олеси Балтусовой. Какие-то подвижки будут, — пояснил Александр Печенкин.

Ранее планировалось, что городские власти передадут законсервированные в рамках акции по спасению исторического наследия Чистополя дома в аренду предпринимателям, и не только местным.

Директор музея-заповедника рассказал, что пока арендаторы заинтересовались только двумя зданиями. В одном из них, на ул. К. Маркса, 22, планировалось открыть мини-отель, но до сих пор к его реставрации еще не приступали.

— По остальным домам дело продвигается достаточно туго, потому что понятно, что инвестору выгодно взять недвижимость в собственность, а не в аренду, поэтому ажиотажного спроса нет, — заявил Печенкин.

В этом году в качестве антикризисных мер по восстановлению внутреннего туризма в период коронавирусной пандемии Госкомитет РТ по туризму включил город в программу «1001 удовольствие за выходные: отдыхай в родном Татарстане». Фото Максима Платонова

В ожидании денег

Летний сезон — 2020 Чистополь встретил в ожидании больших инвестиций и турпотока. В этом году в качестве антикризисных мер по восстановлению внутреннего туризма в период коронавирусной пандемии Госкомитет РТ по туризму включил город в программу «1001 удовольствие за выходные: отдыхай в родном Татарстане». В начале июня ее презентовал руководитель комитета Сергей Иванов.

В стоимость антикризисного тура входит экскурсионная программа, проживание и питание. Однако до места назначения путешественникам предлагается добираться самостоятельно.

По данным представителей Чистопольского музея-заповедника, поток туристов с июня начал восстанавливаться.

Элеонора Рылова