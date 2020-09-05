Фазлеева рассказала, будут ли проводиться школьные елки в Татарстане

Пока мероприятия в школах предусмотрены только внутри классов, но есть надежда, что елки в учебных заведения все же будут проводиться, заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в интервью Андрею Кузьмину.

«Думаю, что всё будет хорошо, и еще осталось чуть-чуть времени. Давайте пробовать жить по-новому», — ответила она, добавив, что 1 сентября в республике все же состоялось, так что «все будет замечательно».



Также Фазлеева рассказала, что у властей республики нет в планах закрыть школы после 20 сентября.

