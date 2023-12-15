В Татарстане в 2023 году проведут две республиканские елки для детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане 25 декабря проведут две республиканские елки. В них в общей сложности примут участие 17 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции.

— Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым было принято решение о проведении не одной республиканской елки, а двух республиканских елок. Они состоятся 25 декабря в 12 и 16 часов для детей участников специальной военной операции, а также для одаренных детей, проявивших особые результаты в обучении, культуре и спорте, — сказала вице-премьер региона Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

На республиканскую елку в Казань пригласили детей от 7 до 17 лет из всех 45 муниципальных образований Татарстана. В день ее проведения для приезжих ребят организуют питание.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Для детей участников специальной операции в возрасте от 3 до 6 лет праздник организуют в муниципалитетах Татарстана. Им также подарят подарки.

Напомним, местом проведения республиканской елки традиционно станет Казань. Мероприятие проведут в «Татнефть Арене».



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Татьяна Демина