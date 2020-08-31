Лейла Фазлеева: «Мы готовимся к развитию разных вариантов эпидемиологической ситуации»

В Татарстане готовятся к вакцинации от COVID-19, но ждут третьего этапа тестирования вакцины и рекомендаций российского Минздрава

В Татарстане ждут завершения третьего этапа тестирования российской вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Только после этого и с учетом рекомендаций Минздрава РФ (в том числе по количеству сухих доз во флаконах «Гам-КОВИД–Вак») республика сможет получить первую промышленную партию препарата. Об этом «Реальному времени» сообщила вице-премьер республики и глава республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса Лейла Фазлеева. «Татарстан, как и вся Российская Федерация, готовится к вакцинации от COVID-19, — подтвердила она — Но количество и сроки поставки вакцины еще не определены». Пока же Минздрав Татарстана приготовил 2,4 млн доз для бесплатного вакцинирования населения от штаммов гриппа предстоящей осенью.

Вакцина «Спутник V» поступит в Казань?

Профессиональное сообщество татарстанских врачей взбудоражено противоречивой информацией о начале предстоящей кампании вакцинации от COVID-19. По их сведениям, в сентябре — начале октября Минздрав Татарстана якобы получит первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Как утверждают источники, речь идет о 8 тысяч сухих доз во флаконах «Гам-КОВИД–Вак», которые предназначаются для врачей, которые работают в красной зоне риска. О массовой вакцинации от коронавируса речи не идет, и каждый человек сам будет решать прививаться ему или нет, отмечают источники.

На первый взгляд может показаться, что загадочные 8 тысяч доз являются мизерной каплей спасения от COVID-19, так как эта цифра не эквивалентна численности населения республики в 3,8 млн человек. Но если принять во внимание, что промышленное внедрение вакцины «Спутник V» в стране началось буквально 2 недели назад и тогда официальный выпуск назывался в пределах 15,5 тысячи доз, то циркулирующая в разговорах врачей цифра выглядит, мягко говоря, неправдоподобной. Тем не менее «вирусное» сообщение не могло их не заинтересовать, ведь вакцина предназначена в первую очередь для медицинских работников, которые в силу своей профессии больше всех подвержены риску заражения опасной инфекцией.

Как утверждают источники, речь идет о 8 тысяч сухих доз во флаконах «Гам-КОВИД–Вак», которые предназначаются для врачей. Фото РФПИ и Центр имени Гамалеи

Дождаться третьего этапа испытаний

— Работа по подготовке вакцинации от COVID-19, безусловно, идет, — подтвердила в беседе с корреспондентом «Реального времени» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. — Сейчас мы находимся в тесном взаимодействии с Минздравом РФ, который выпускает методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Мы строго соблюдаем их при назначении терапии заболевшим гражданам. Исходя из этого, мы примем в работу те вакцины, которые будут рекомендованы Минздравом РФ.

При этом вице-премьер республики совершенно однозначно опровергла информацию о скором поступлении в республику 8 тысяч доз по линии Минздрава РФ. «Ни министр здравоохранения, ни управление Роспотребнадзора по РТ эти сведения на данный момент не подтверждают», — сообщила Фазлева. По ее словам, поступление вакцины в республику планируется после третьего этапа испытаний, а применяться она будет лишь после получения рекомендаций Минздрава РФ.

И самое главное: вакцины от COVID-19 для бесплатной вакцинации будут поступать в регионы после их распределения российским Минздравом, чего пока не произошло. То есть регион будет получать их бесплатно, а не закупать, уточнила она. Две недели назад советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев объяснял журналистам, что пока этот порядок (распределение вакцины, — прим. ред.) уточняется, и приоритет в очередности зависит от множества факторов.



С другой стороны, вакцины могут приобретаться частными клиниками, которые собираются проводить вакцинацию на платной основе, допускает Лейла Фазлеева. Буквально 2 недели назад министр здравоохранения России Мурашко на общероссийской акции «Мы вместе» заявлял, что «вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот».

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Фото kremlin.ru

Прививка в первую очередь для медиков

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. После этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. В приоритете у российских врачей находится препарат Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который прошел два этапа испытаний. По данным Минздрава РФ, иммунитет, полученный от вакцины, будет сохраняться около двух лет или более.



Вместе с тем идет разработка вакцины в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», но производить ее планируют в ноябре. О начале вакцинации против коронавируса первым объявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам в эфире телеканала «Россия 24», в первые месяцы вакцинации от коронавируса в России будет мало препарата, и это может стать проблемой. «Это будет большой дефицит, пока не развернутся промышленные масштабы, которые будут изготавливать миллионы доз вакцины», — заявил он, уточнив, что пока речь идет о тысячах доз, которые могут получить граждане. По его мнению, в ближайшее время появятся и другие препараты и у москвичей будет выбор. Скорее всего, на проведение массовой прививочной кампании уже этой осенью рассчитывать не стоит, так как реально безопасная и эффективная отечественная вакцина от COVID-19 может появиться не раньше 2021 года.

Зато в полном разгаре подготовка к вакцинации населения республики от гриппа. Как сообщила «Реальному времени» Лейла Фазлеева, в Татарстан поступило 2,4 млн доз:



— Мы готовимся к развитию разных вариантов эпидемиологической ситуации. Я всегда призываю прививаться от гриппа, чтобы не осложнять течение болезни. Прививки от гриппа будут проводиться бесплатно. Все рекомендации, которые поступят от Минздрава РФ, мы выполним, — заверила татарстанский вице-премьер.

