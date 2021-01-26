Госкомитет по туризму намерен спасать отрасль экотуризмом и реабилитацией для переболевших COVID-19

Провальный по прибыли для туротрасли Татарстана 2020 год помог выявить новые тренды и создать туристические маршруты

Ограничительные меры, связанные с господством коронавирусной инфекции во всем мире, сильнее всего ударили по туристической отрасли — ее потери составили $935 млн. Россия не досчиталась 2 трлн рублей, которые могла бы получить за счет турбизнеса, а потери Татарстана в этом направлении составили 11,5 млрд рублей по сравнению с 2019 годом, когда объем оказанных услуг с учетом смежных отраслей (расходы туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения) составил 28,5 млрд рублей. В целом поток туристов, посетивших в прошлом году Татарстан, снизился почти наполовину. О неутешительных результатах коронавирусного 2020 года говорили на итоговой коллегии Госкомитета республики. Впрочем, сегодня ведомство рассказало, на что возлагает надежды в 2021 году, чтоб как-то изменить ситуацию к лучшему.

Минус 47% туристов и новые направления в туризме

Отрасль туризма в 2020 году оказалась буквально «на грани выживания», констатировал сегодня глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. По его данным, за прошлый год в Татарстане побывали всего 1,9 млн туристов, тогда как в 2019 г. этот показатель составил 3,6 млн человек. Схожее падение трафика наблюдалось и в своеобразном индикаторе турпотока, Казанском кремле, который посещает почти каждый прибывший в Татарстан турист: если в 2019 году там побывало 3,1 млн человек, то в 2020-м архитектурными ансамблями и музеями восхищались всего 1,8 млн. Сохранить жизнеспособность отрасли и трудовые коллективы, занятые в этой сфере бизнеса, удалось в большей степени благодаря поддержке государства, а также нововведениям в сфере организации отдыха россиян.

Новая реальность сформировала среди населения новые запросы к путешествиям, отметил глава Госкомитета. Во-первых, вырос интерес к внутреннему туризму и загородному отдыху, индивидуальным турам. Во-вторых, люди во время туристических поездок теперь предпочитают подольше оставаться на одном месте, а не перемещаться по разным городам.

Отрасль туризма в 2020 году оказалась буквально «на грани выживания», констатировал сегодня глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Фото Рината Назметдинова

Поэтому, несмотря на уменьшение туристского потока, длительность пребывания туристов в Татарстане увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом, что сыграло на руку гостиницам, ресторанам и другим объектам туриндустрии — они получили доход, равный объему выручки за период еще безковидных зимних каникул 2020 года.

Несмотря на сложный год, подчеркнул Сергей Иванов, на территории республики открылись новые объекты туристской инфраструктуры и турмаршруты — отели в столице, глэмпинг в Зеленодольском районе, экопарк в Рыбно-Слободском районе, появилась возможность полетать на воздушных шарах над островом-градом Свияжск.

Эти тенденции помогли Госкомитету по туризму инициировать три новых направления: путешествия в соседние регионы, входящие в состав ПФО, тур выходного дня — недорогой продукт с туристическими маршрутами по 11 муниципальным районам республики, третье — акция «2+1», к которой присоединились 24 отеля, хостелы, кафе и рестораны. В ее рамках турист при прямом бронировании двух ночей подряд третью ночь в отеле получал в подарок и бесплатное размещение ребенка до 12 лет. Кроме того, туристов ждала скидку в 25% на общий чек в ряде кафе и ресторанов и бесплатная экскурсия по историческому центру Казани.

Падение трафика наблюдалось и в своеобразном индикаторе турпотока, Казанском кремле, который посещает почти каждый прибывший в Татарстан турист. Фото Максима Платонова

Туристов в Татарстане ждут гастроглэмпинг, ретрит и йога-туры

Впрочем, говоря об итогах, Иванов очень редко оперировал итоговыми цифрами, решив, видимо, не делать акцент на отрицательных результатах. Зато много и подробно на коллегии говорилось о перспективах отрасли в этом году, связанных с надеждой на послабление коронавирусных запретов.

— Нам необходимо максимально быстро восстановить туристский поток, чтобы предприятия туристской отрасли смогли продолжать свою работу и не закрылись, — отметил Сергей Иванов.

Ставку Госкомитет по туризму собирается сделать на новый тренд — экологический и природный туризм, который планируют развивать в двух направлениях: это проекты «Дингез» в Камском Устье и «Зеркала Татарстана», который включает турнаправления по Голубым озерам, Семиозерскому лесу и реке Казанка.

Камское Устье уже называют «местным морем», а начиная со следующего года эта территория почти в 6 тыс. га станет средоточием практически всех современных трендов сферы туризма. Здесь не только создадут сеть глэмпинга, на живописной территории Устья собираются проводить фестивали аутентичной кухни и этнические, йога-туры и ретрит-практики, свадебные церемонии и другие торжества, также туристов ждет верховая езда, сплавы, скалолазание, спелеология в Юрьевских пещерах и многое другое, всего порядка 30 направлений. По предварительным подсчетам, эта экозона позволит создать три сотни рабочих мест и привлечет в бюджет Татарстана порядка 300 млн рублей.

Камское Устье уже называют «местным морем», а начиная со следующего года эта территория станет средоточием современных трендов сферы туризма. Фото: komanda-k.ru

Сейчас ведется активная разработка этих программ, привлекаются инвесторы. Эти инициативы уже отмечены на государственном уровне. Из 108 проектов, поданных татарстанцами на федеральный конкурс в сфере развития туризма, 18 получили гранты на 47 млн рублей. 20 млн из них инвестируют в следующем году в камско-устьинский проект «Дингез».

Санатории для перенесших ковид как конкурентное преимущество

Привлекать туристов в Татарстан, и россиян, и зарубежных, собираются не только за счет уже известных достопримечательностей. Так, Казань вошла в список городов, где будет действовать электронная виза, внедряемая в 52 странах мира. Механизм получения электронных виз уже запущен в работу.

Один из трендов современного общества — объединение занятий любимым делом и путешествий. И новая задача Госкомитета — «дать толчок развитию нишевых событий, которые основаны на хобби потенциальных туристов: бег, йога, танцы, интеллектуальные игры и т.д». По мнению Иванова, Татарстан обладает для этого всей необходимой современной инфраструктурой.

Развитый санаторно-курортный комплекс республики также хотят привлечь к решению новых задач — внедрить на их базе специальные оздоровительные программы для реабилитации тех, кто перенес коронавирус. Фото Максима Платонова

Развитый санаторно-курортный комплекс республики также хотят привлечь к решению новых задач — внедрить на их базе специальные оздоровительные программы для реабилитации тех, кто перенес коронавирус. Сергей Иванов выразил уверенность, что «этот продукт будет интересен как татарстанцам, так и туристам из других регионов, и это будет наше конкурентное преимущество».

Задачи на перспективу в рамках коллегии озвучил не только глава Госкомитета по туризму, но и присутствовавшие на заседании заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев. Как он подчеркнул, туризм сегодня играет одну из ключевых ролей в экономике страны, а в Госдуме на рассмотрении находятся более 20 законопроектов, связанных с отраслью туризма. «За 9 лет никогда такого не было», — заметил он. Он призвал республиканский Госкомитет активнее участвовать в создании Нацпроекта в сфере туризма, предлагать свои решения и программы по развитию туриндустрии.

Свои рекомендации по работе в этом году добавила Лейла Фазлеева, посоветовав Госкомитету включить в список туристических маршрутов тренд, связанный с Годом родного языка в Татарстане и Годом науки в России. «Туризм имеет самый большой шанс на развитие, где есть культура», — заметила она. А для Татарстана культура — самая важная составляющая сегодняшнего дня. У нас есть богатое наследие, богатая культура и богатые традиции, которые, безусловно, ложатся в основу любого туристского продукта».