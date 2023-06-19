Лейла Фазлеева: «Сабантуй этого года будет попыткой объяснить, откуда появились состязания»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, какие изменения в этом году претерпела концепция Сабантуя. Особое внимание решили уделить исторической составляющей, в том числе при проведении состязаний и кулинарных мастер-классов, а также живой народной музыке.



— В этом году, в Год национальных культур и традиций, мы вместе с коллегами-организаторами выполняем поручение раиса Республики Татарстан о том, чтобы содержательная часть Сабантуя и его проведение соответствовали исторической составляющей Сабантуя, возвращали всех нас к истокам появления Сабантуя, к истокам национальной культуры, национальных традиций, — рассказала она.

Лейла Фазлеева напомнила, что в работе площадок проведения Сабантуя задействованы все районы Татарстана. Особое внимание уделят состязаниям.

— Сабантуй этого года как раз и будет попыткой объяснить, откуда появились состязания, каким образом они приобрели свое звучание в рамках народного праздника, — сообщила вице-премьер.

Вторая составляющая праздника — национальная кухня, напомнила Лейла Фазлеева. На всех подворьях традиционно уделят внимание кулинарным мастер-классам, уделяя внимание исторической справке — когда появилось блюдо, в какой период.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Музыкальное сопровождение работы подворий также в этом году немного претерпевает изменения. Мы попросили всех тех, кто работает на Сабантуй, уделить осбое внимание народным инструментам и звучанию инструмента, если можно так сказать, живому, не через электронные носители. Конечно, они будут также использоваться, — добавила Лейла Фазлеева.

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».



— Начнем мы в пятницу вечером со скачек и затем на трех площадках пройдет сам Сабантуй. Но и скачки, безусловно, будут приурочены к главному празднику, — напомнил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, в этом году в программу включили больше национальных красок.



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Татьяна Демина