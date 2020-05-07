«Ждем поэтапного плана выхода от главного санитарного врача России»

Эксперты оценили настроения россиян в период пандемии коронавируса

Фото: Илья Репин

Как Татарстан планирует выходить из режима самоизоляции? На каком уровне сейчас находится доверие к власти в республике? Что больше всего пугает россиян в условиях пандемии? Сравним ли уровень тревожности в российском обществе с кризисом 1998 года? Ответы на эти вопросы прозвучали на сегодняшнем заседании экспертного клуба «Волга». Подробности — в материале «Реального времени».

Массовые мероприятия «отодвинут в самый конец»

Открыла сегодняшнее заседание экспертного клуба «Волга» заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Она поделилась последней информацией из возглавляемого ею штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Если анализировать текущую ситуацию, то мы видим постоянный рост количества подтвержденных диагнозов у жителей Татарстана — в объеме порядка 8% относительно предыдущего дня. Эта так называемая стабилизация прироста меня, как руководителя штаба, заставляет немного нервничать. Но вместе с тем мы видим, что в республике с каждым днем увеличивается количество тестирований, — обратила внимание собравшихся Фазлеева и добавила, что большое количество жителей Татарстана, имеющих подтвержденный диагноз, переносят заболевание бессимптомно: — Бессимптомная форма — это то самое носительство. То есть люди переносят вирус спокойно. Это радует, поскольку из этого следует, что правильно обрабатывается круг контактных и мы попадаем с тестированием в ту группу, которая сегодня нуждается в тестах, — уверена чиновница.

Отвечая на вопрос о том, как Татарстан будет выходить из режима самоизоляции, Лейла Фазлеева заявила: «Безусловно, только с соблюдением тех требований к санитарно-эпидемиологическим мерам, которые сегодня выдвигаются, — это маски, перчатки, социальное дистанцирование».

— В целом мы ждем поэтапного плана выхода [из режима самоизоляции] от главного санитарного врача России, затем аналогичный план будет принят в республике. У каждого региона свои меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, но в целом всем нам, на мой взгляд, выходить из режима самоизоляции надо будет по ступеням. Также соглашусь с Роспотребнадзором в части того, что массовые мероприятия надо будет отодвинуть в самый конец, — сказала вице-премьер.

Татарстан смотрится чуть более выигрышно на фоне федералов

Особое внимание Татарстану в своем выступлении уделил руководитель Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) Алексей Коннов. Он поделился своей информацией:

— Перед входом в [коронавирусное] пике доверие к власти (если мы говорим о первых лицах) в Татарстане было фактически на уровне доверия к первому лицу государства. В настоящий момент мы видим рост доверия в целом — как к федеральному центру, так и к внутриреспубликанским властям.

Также Алексей Коннов отметил, что в условиях пандемии население в основном боится неопределенности. Так вот, в Татарстане, по его мнению, определенности «больше, чем в соседних регионах и в целом по России».

— Не уверен, насколько это будет корректно с моей стороны, но, по нашей оценке, республика своими понятными шагами и посылами обществу смотрится чуть более выигрышно на фоне федералов и соседей, — заключил спикер.

«Основной источник тревог — ситуация в мире»

В ходе заседания эксперты делились свежей статистикой, отражающей настроения россиян в период пандемии. Так, с подробным докладом выступил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

Во-первых, он указал на то, что основным источником тревог для россиян сейчас является «ситуация в стране и мире». Оказалось, что людей гораздо меньше беспокоит происходящее в месте их проживания и даже в их собственной жизни.

Вместе с тем данные ВЦИОМ показывают, что борьба с пандемией в стране оценивается большинством как «скорее эффективная».



40% опрошенных, оценивая изменения режима труда в условиях пандемии, заявили, что они «работают, как и раньше». 12% перешли на удаленную работу, 11% частично работают из дома и частично — из офиса, 9% не работают в связи с самоизоляцией, без сохранения заработной платы, 3% сообщают о том, что были уволены.

В рейтинге страхов россиян лидирует социальное неравенство

ВЦИОМ составил рейтинг страхов россиян, попросив оценить вероятность возникновения тех или иных проблем в их жизни.



— На первом месте находится страх роста социальной несправедливости и неравенства между людьми. На втором месте — развитие эпидемии инфекционных заболеваний. Третье место занимает страх снижения доходов. Далее идет рост цен на товары и услуги, затем разгул преступности, а на последнем месте — конфликты в семье, — заявил Кирилл Родин.

В свою очередь, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отмечает рост тревожных настроений в обществе:

— Страх человеку понятен, гораздо хуже, когда возникает ощущение тревожности. Сейчас мы фиксируем огромное увеличение именно ее — вещи иррациональной, основанной на недостатке информации, а также несовпадении того, что показывают по ТВ, с реальной жизнью.

Куртов добавил, что эксперты оценивают текущий уровень тревожности в российском обществе на 5,5 балла (из 10 возможных). Для сравнения: в кризис 1998 года оценка была на уровне 5 баллов.

— То есть сейчас тревожность выше, чем даже в тяжелый кризис 98-го года, когда мы потеряли деньги и откатились на 20 лет назад, — резюмирует эксперт.