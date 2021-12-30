Главное о коронавирусе на 30 декабря: Татарстан готовится к «омикрону», регистрация «Ковид-глобулина»

Фото: Максим Платонов

С РКБ снимут статус ковид-госпиталя

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. Всего на 30 декабря в республике зарегистрировано 42 617 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 36 264 человека, в том числе 89 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 431 человек, за последние сутки — шесть.

В Татарстане к 10 января власти примут решение об отмене или продлении послаблений антиковидных мер. Ограничения будут в течение года меняться и варьироваться в зависимости от ситуации в республике.

С Республиканской клинической больницы (РКБ) снимут статус провизорного госпиталя. Решение принято с учетом снижения заболеваемости COVID-19. В то же время провизорные функции не выносятся из медучреждения навсегда. Теперь остаются два основных хаба — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани.



Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане привились от коронавирусной инфекции 2 290 149 человек, прирост за сутки составил 2 553 вакцинированных. Как отметил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, повторную вакцинацию прошли лишь 134 326 человек, что является низким показателем. Жаворонков призвал позаботиться о здоровье прежде, чем республика может войти в фазу волны «омикрона».

Также Жаворонков сообщил, что в республике идет подготовка к появлению штамма «омикрон». Так, в стационарах и амбулатории запасаются лекарствами, часть персонала отправилась в отпуск, чтобы отдохнуть перед очередным возможным всплеском заболеваемости и потенциальным увеличением нагрузки на инфекционные койки.

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в этом году обстановка по COVID-19 была сложнее, чем в прошлом. Так, в 2021 году республика столкнулась рекордным количеством зараженных. Причиной стало распространение штамма «дельта», который намного заразнее. Патяшина отметила, что в РТ пока нет нового штамма коронавируса «омикрон». Однако он не исключает появления нового пика распространения инфекции в регионе.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева на итоговом брифинге выразила надежду, что история с распространением COVID-19 и его штаммов в новом году благополучно закончится. Она отметила, что после Нового года в республике антиковидные ограничения будут по-прежнему действовать. В 2022 году продолжит работу и штаб.

В Татарстане подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Инфекция унесла жизни женщин 1962, 1931, 1940 годов рождения и мужчин 1955, 1955 и 1963 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. За все время пандемии в республике подтвердился 1 431 летальный исход от коронавирусной инфекции.

В Госдуме РФ предложили продлить школьные каникулы

За последние сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, выздоровели 43 004 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 479 344 человек, а выздоровевших — до 9 380 223 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 926 жителей РФ. За весь период в России от коронавируса умерли 307 948 человек.



За последние сутки проведено 457 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 298 563 человека.

Препарат от коронавируса «Ковид-глобулин» прошел клинические испытания. Теперь лекарство имеет постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Исследования показали, что в 70% случаев лечения пациентов предотвращалось развитие осложнений, например, таких как цитокиновый шторм, почечная недостаточность и др. Лекарство основано на базе плазмы крови переболевших людей.

В Госдуме РФ предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы выполнить нормы учебного плана, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность переноса пропущенных занятий на дальнейшие периоды по усмотрению Минпросвещения. Она добавила, что с вопросом о продлении каникул обращались родители с целью минимизации социальных контактов школьников.

Фото: Максим Платонов

Назальная форма российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет доступна в первом квартале 2022 года. Препарат будет особенно эффективен против омикрон-штамма коронавируса. Причем вакцина будет действовать не только с точки зрения защиты от инфекции, но и в плане предотвращения передачи вируса.

15 января 2022 года в России стартует набор добровольцев для исследования назальной вакцины против COVID-19. Предполагается, что будет осуществляться набор различных групп людей — привитых и непривитых. Как рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сложнее всего будет набрать тех, кто не привился и не переболел коронавирусом. Кроме того, в рамках исследований будет испытываться разработанная центром тест-система, которая будет определять уровень антител после применения назальной вакцины.

В терапевтическом корпусе ковидной больницы №20 Красноярска произошел пожар. Пострадали пять человек. Возгорание удалось локализовать на площади пять квадратных метров. Как стало известно сегодня утром, четверо из пяти пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Фото: Максим Платонов

С 20 января в Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов. Изменения коснутся магазинов с площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров. Под эти требования попадают 42 магазина по всей республике, из которых 35 — в Чебоксарах. Как объяснил глава региона Олег Николаев, подобные меры необходимы по той причине, что гипермаркеты пренебрежительно относятся к выполнению санитарных норм, установленных властями республики.

Глава Минздрава Саратовской области Олег Костин заявил, что медицинские работники, которые выступают против вакцинации от COVID-19, «уже не врачи». Министр рассказал, что в регионе COVID-19 зафиксирован с начала пандемии у 2 365 беременных и рожениц, некоторые из которых находятся в тяжелом и среднетяжелом состояниях. По словам Костина, среди госпитализированных пациенток нет привитых. Он напомнил, что беременным необходимо вовремя прививаться от коронавируса для минимизации риска негативных последствий.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на COVID-19 после прибытия в Австралию. Новый сезон Женской теннисной ассоциации (WTA) должен начаться уже в начале следующего месяца. Как рассказала Павлюченкова, она вернется на корт, когда это будет безопасно для всех. Отмечается, что спортсменка была вакцинирована. Сейчас она находится на изоляции в специальном отеле.

Фото president.kg

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что переболевшие COVID-19 и привитые от него составляют примерно 15—20% от общего числа заболевших омикрон-штаммом. Причем эта категория людей переносит заболевание в более легкой форме.

В Ярославской области в новогодние праздники продлили работу кафе и ресторанов до 4 утра. Всего с начала пандемии в регионе подтвердились более 85 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели почти 75 тысяч человек. Также инфекция унесла жизни более 1,8 тысячи жителей региона.

Смертность от «омикрона» на 75% ниже по сравнению с другими штаммами

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 284 582 942 человека, 5 422 406 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (53 663 256). На второй строчке — Индия (34 822 040), на третьей — Бразилия (22 269 031), на четвертой — Великобритания (12 630 442), на пятой — Россия (10 279 009, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (822 920). За ними следуют Бразилия (619 095), Индия (480 860), Россия (300 886), Мексика (298 944).

Из-за COVID-19 отменили чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. При принятии решения Совет Международной федерации хоккея (IIHF) исходил из рекомендаций Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета IIHF. Соревнования отменили для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех участников.

Британские врачи сообщили, что симптомом заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть «туман в голове». Причем традиционные признаки заболевания, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не появляться. Медики предположили, что «омикрон» может вызывать вялое, расплывчатое и нечеткое мышление с самого начала заражения.

Фото who.int

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая волна заболеваемости в мире может начаться из-за штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта». По его словам, в результате цунами случаев серьезным образом усилится давление на системы здравоохранения по всему миру.

Также Гебрейесус призвал страны вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Он добавил, что до достижения назначенной цели осталось 185 дней, и заявил о начале отсчета. По словам главы ВОЗ, это момент, когда мировые лидеры могут отбросить политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию.

Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории выяснили, что смертность от омикрон-штамма коронавируса на 75% ниже в сравнении с другими вариантами инфекции. Ученые пришли к выводу, что из-за «омикрона» скончались 4,5% госпитализированных, а при предыдущих волнах COVID-19 этот показатель достигал 21,3%. Отмечается, что исследователи наблюдали за пациентами, которых лечили в городе Цване, провинция Гаутенг, — это первоначальный эпицентр вспышки «омикрона».

Фото: AP Photo

В Париже введут обязательное ношение масок на улице. Новая ограничительная мера начнет действовать 31 декабря. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом. Как пояснили в префектуре столичной полиции, вводимое ограничение поможет значительно замедлить циркуляцию вируса. С завтрашнего дня в городе обязательное ношение маски затронет всех граждан старше 11 лет.

Немецкие и голландские ученые выяснили, что COVID-19 вызывает появление рубцов в почках. Так, исследователи вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их вирусом. Оказавшись в искусственной почке, патоген спровоцировал рубцевание. Таким образом, результаты исследований могут обосновать снижение функции почек, наблюдавшееся у 90 тысяч пациентов с коронавирусом в США.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вспышка омикрон-штамма коронавируса достигнет пика в конце января. Он напомнил, что вспышка нового варианта инфекции довольно быстро произошла в ЮАР. Специалист отметил, что вспышка «омикрона» не обязательно должна привести к окончанию пандемии COVID-19.

Фото instagram.com/doc.fauci

В Болгарии зафиксировали резкий рост случаев заражения коронавирусом. Так, за сутки санитарные службы страны обнаружили 3,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, что на 2,2 тысячи больше, чем днем ранее. Причем количество положительных тестов возросло с 5% до 9,4% от общего количества анализов.

Максимальное число случаев заражения COVID-19 выявили и в Аргентине. За сутки в стране зафиксировали 42 032 случая заражения коронавирусом, это самый высокий показатель за все время пандемии. Наибольшее количество новых случаев инфицирования было выявлено в провинции Буэнос-Айрес — 15 135 зараженных.

Диана Жиленкова