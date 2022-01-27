Сергей Иванов: «Туристский поток почти восстановился в Казанском кремле, Болгаре и Чистополе»

Татарстан за год посетили 3,3 миллиона туристов

Движущей силой развития туристической отрасли в Татарстане станет ряд уникальных для России идей, сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на коллегии ведомства. Одна из этих идей — инвестиционный проект «Волжская Булгария», но не только. Грантовую поддержку получили сразу 18 проектов, из них 10 связаны с развитием сети глэмпингов, а 8 нацелены на формирование новых туристических маршрутов и благоустройство уже существующих. Хороший потенциал отрасли подтверждает и запущенная в сентябре 2020 года программа чартерных рейсов Москва — Казань. Подробности — в материале «Реального времени».

Невзирая на пандемию основные показатели шли в рост

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, туристическая отрасль в Татарстане в 2021 году все же росла, сообщил в начале коллегии председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. При этом условия для развития туризма по всему миру были непростыми. По данным Всемирной туристической организации UNWTO, количество международных турпоездок в 2021 году остается на 72% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Темпы восстановления медленные и неравномерные из-за разной степени ограничений на передвижение в мире, уровня вакцинации населения и уверенности путешественников. Несмотря на это, по итогам второго года пандемии основные показатели развития сферы туризма республики показали устойчивый рост.

— В 2021 году мы видим прирост в некоторых турцентрах по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что структура туристического потока поменялась, то есть доля людей, приезжающих с туристическими целями выросла. Туристский поток практически восстановился в Казанском кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в 2021 году относительно 2019 года наблюдается в Елабуге, Тетюшах и на острове-граде Свияжск.



Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, туристическая отрасль в Татарстане в 2021 году все же росла, сообщил Сергей Иванов. Фото: tatarstan.ru

На продвижение отрасли брошены серьезные силы и деньги

Участие Татарстана в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» становится республиканским приоритетом. Об этом говорят и цифры, озвученные Сергеем Ивановым на заседании коллегии.

Состоялось 14 презентаций для российских и зарубежных туроператоров и турагентов. Проведено три туристических роуд-шоу в Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Саудовская Аравия. Татарстан принял участие в двух онлайн-выставках для профессиональных покупателей из Европы, Азии и Ближнего Востока. Было организовано 13 рекламно-информационных туров для турагентов и федеральных туроператоров. В них приняли участие 300 человек из регионов России. Для популяризации новых запущенных в Казань авиарейсов организованы пять пресс-туров для журналистов и блогеров.

При поддержке Госкомитета проведено шесть съемок трэвел-передач и шоу в Татарстане для трансляции на популярных видеоплатформах в сети Интернет и федеральных телеканалах. Проведены пять рекламных кампаний республики среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

— Главным итогом проведенной работы можно считать следующую интегральную цифру — рекламу с приглашением посетить Татарстан увидели более 10 миллионов человек. По результатам проведенных кампаний туристический портал Республики Татарстан visit-tatarstan.com посетили порядка 264 тысяч пользователей, — отметил Иванов.

Продолжилась реализация туристской программы «1001 удовольствие за выходные». Фото: Максим Платонов

Одной из основных задач было создание новых туристических продуктов

На чартерных туристических поездах между 11 регионами был реализован межрегиональный железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье». Организаторами проекта являются Куйбышевский филиал АО «ФПК» и региональные туроператоры. Всего в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» в Татарстане приняли участие 1 674 человека. Продолжено развитие культурно-исторического межрегионального туристического проекта «Императорский маршрут», межрегионального проекта «Великий Волжский путь».

Продолжилась реализация туристской программы «1001 удовольствие за выходные», содействующей развитию муниципальных районов республики. В качестве еще одного примера инновационной идеи Сергей Иванов привел проект экологического сельского туризма:

— В 2021 году Госкомитетом подготовлено окончательное издание «Проект историко-культурного, экологического и сельского туризма в северо-восточной части Республики Татарстан «Эко-тат». Издание включает девять муниципальных районов с разработанными туристическими маршрутами по каждому из них.

Обсуждая задачи на этот год, Сергей Иванов сообщил, что движущей силой развития туристической отрасли в Татарстане станет ряд уникальных для России идей. Одна из них — инвестиционный проект «Волжская Булгария». Всего грантовую поддержку получили сразу 18 проектов, из них 10 связаны с развитием сети глэмпингов, а 8 нацелены на формирование новых туристических маршрутов и благоустройство уже существующих. Хороший потенциал отрасли подтверждает и запущенная в сентябре 2020 года программа чартерных рейсов Москва — Казань.

Хороший потенциал отрасли подтверждает и запущенная в сентябре 2020 года программа чартерных рейсов Москва — Казань. Фото: Максим Платонов

2022 год — год культурного наследия народов России

По мнению Геннадия Шаталова, члена Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, сегодня туризм является мощным инструментом продвижения территорий. Через знаковые события можно привлечь внимание не только жителей России, но и иностранных туристов.

— Сегодня на примере Татарстана мы видим, как растет значимость исторического культурного кода, связанного с территорией. Событийный туризм приобретает все большее значение для развития небольших населенных пунктов, в которых возможно живет 100—200 человек.

Событийный туризм, яркие мероприятия, в которых может поучаствовать каждый гость, становятся важным инструментом распространения культурных ценностей, присущих каждой территории.

— Для того, чтобы мы могли говорить о единстве страны, необходимо дать людям знание, чем живут люди в российских регионах, каковы там традиции, обычаи, что является очень важным содержанием событийного туризма.

Геннадий Шаталов отметил, что чаще всего туристическое событие создается с учетом исторического контента территории. Таким историческим контентом для Татарстана является уже ставший традиционным фестиваль «Великий Болгар». Конечно, многих потенциальных гостей Татарстана именно этот фестиваль привлекает как туристическая достопримечательность.

Геннадий Шаталов отметил, что чаще всего туристическое событие создается с учетом исторического контента территории. Фото: tatarstan.ru

Объекты экотуризма могут и должны появиться в каждом районе республики



Оксана Саргина, руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» рассказала о работе над проектами экологического туризма. По ее словам, эта деятельность началась в 2020 году с чистого листа. Однако хороший старт двух экологических кластеров показал перспективность взятого направления. А сейчас речь идет о новом, системном пространственном подходе к развитию экотуризма в республике.

— Совместно с районами мы выбрали 13 участков с высоким туристическим потенциалом и выбрали земли, подходящие для создания туристической инфраструктуры самого различного формата. Сейчас таких участков уже 400. И это не просто выбор локаций и учет земли, но и большой акцент на ее эффективное использование. Сегодня мы уверены, что объекты экотуризма могут и должны появиться в каждом районе нашей республики.

Важным инструментом развития экотуризма с самого старта стала цифровизация всех процессов. Информация по всем выбранным участкам загружается на цифровую платформу, позволяющую оценить участок на наличие ограничений, посмотреть имеющиеся коммуникации, действующие рядом объекты и доступные сервисы. В этом году в земельный кодекс республики были внесены изменения, позволяющие брать участки муниципальной собственности в аренду, что серьезно упростит для предпринимателей решение вопросов вхождения в этот бизнес.

Необходимо улучшать санаторно-курортную инфраструктуру

Под завершение коллегии выступила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, отметив, что в прошедшем периоде нам всем пришлось работать в условиях жестких коронавирусных ограничений. Пандемия создала всплеск интереса жителей России и нашей республики к возможности реабилитации, санаторно-курортному лечению. По этой же причине получили развитие и вопросы, связанные с экологическим туризмом.

— Наша задача на 2022 год также будет состоять в расширении линейки экологического туризма. И задача комитета по туризму помочь тем людям, которые хотят и могут вложить свои силы и свои деньги в развитие экологического туризма.

Лейла Фазлеева акцентировала внимание на необходимости большего информирования о существующих мерах поддержки, взаимодействиях на цифровой платформе. Очевидно, необходимо проработать очень многие позиции с точки зрения организации форм санаторного лечения и отдыха.

— Нам потребуется в некоторых случаях просмотреть возможности улучшения инфраструктуры, и такая задача поставлена президентом Татарстана. Соответствующее поручение уже было дано, — сообщила вице-премьер.

Лейла Фазлеева акцентировала внимание на необходимости большего информирования о существующих мерах поддержки. Фото: Максим Платонов

Четыре задачи от Госкомитета по туризму

Для успешного развития отрасли актуальны следующие задачи, отметила Фазлеева. Во-первых, потребуется активно развивать существующую и строить новую туристическую инфраструктуру для активного отдыха. Необходимы усилия для создания национальных брендовых туристических маршрутов, популяризации и повышения узнаваемости туристических направлений на внутреннем и внешнем рынках.

Во-вторых, в 2022 году необходимо максимально быстро восстановить туристический поток до допандемийных значений, в том числе за счет активного продвижения республики. Главная задача — быть в центре внимания туристов, постоянно предлагая им что-то новое и интересное.

Третья задача — создание качественных и доступных условий для отдыха на природе в нашей республике, создание комфортных условий для предпринимателей и инвесторов по запуску коммерческих проектов на природных территориях Татарстана, развитие данных территорий без ущерба для экосистемы.

И, наконец, четвертая задача — работа над цифровизацией туристической отрасли. 2022 год объявлен годом цифровизации в Татарстане, отсюда задача создания цифровых сервисов становится одной из важнейших в наступающем году.