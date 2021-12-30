«В 2022 год мы смотрим с очень осторожным, но надеемся, что оптимизмом»

Фото: Максим Платонов

«Чуда не произойдет, если мы сами не будем способствовать этому»

Ограничения, введенные в Татарстане из-за COVID-19, в том числе и QR-коды, сохранятся после Нового года, сообщила сегодня на итоговом брифинге вице-премьер Татарстана, глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса Лейла Фазлеева. Она надеется, что вся история, связанная с распространением коронавируса, в 2022 году благополучно закончится.



— Конечно, самый идеальный брифинг штаба был бы — что все ограничения сняты. Несмотря на новогоднее настроение, несмотря на волшебство, чуда не произойдет, если мы сами не будем способствовать этому. Эти меры неприятные, никакое ограничение человек не любит психологически: когда тебя ограничивают во времени, в пространстве, в действиях, в эмоциях, в словах, конечно, человеку не нравится. Соответственно, меры будут в течение года меняться и варьироваться в зависимости от ситуации, которая будет в Республике Татарстан, — заявила Фазлеева.

Стоит напомнить, что власти все же чуть ослабили ограничения на время новогодних праздников — снят запрет на работу магазинов в ночное время, с 23.00 до 6.00, а заведениям общепита разрешили работать с 6.00 до 1.00. К 10 января 2022 года, как объявила сегодня глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, власти примут решение об отмене или продлении этих послаблений.

— Нам надо пережить эти длительные новогодние праздники. Мы посмотрим на ситуацию, какая она будет — с выявлением заболевших, и, безусловно, решение... Вот у нас до 10 января послабления есть определенные. Я думаю, к 10-му числу мы поймем — либо продлевать эти послабления, либо опять вернуться к тем ограничениям, которые были до введения, — отметила она.

Татарстан начал готовиться к «омикрону»

В целом в 2021 году обстановка по коронавирусу была сложнее, чем в 2020-м, отметила Марина Патяшина. Если в первый год пандемии в Татарстане выявили 13 284 случая, то в этом более чем в два раза больше — 29 418 случаев. Пик пришелся на ноябрь — 7 282 случая.

— Если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, вместе с тем 2021 год оказался наиболее сложным. Мы столкнулись с рекордным количеством заболевших, и связано это с циркуляцией нового индийского штамма «дельта», который в разы заразнее, — отметила спикер.

Выделяются четыре особенности. Так, число бессимптомных форм увеличилось в четыре раза, а доля тяжелых случаев — на 22%. Дети стали болеть в 2,7 раза чаще, а внутрисемейных заражений стало больше на 36%.

Появление нового штамма «омикрон» не дает повода для успокоения, отметила Патяшина. В Татарстане штамма пока нет.

— Вместе с тем он не исключает появления нового пика распространения инфекции в республике, — заявила глава РПН.

Татарстан уже начал готовиться к его приходу, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— Лекарствами запасаются как в стационарах, так и в амбулаториях. Персонал частично отпущен в отпуск, чтобы отдохнуть перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости и потенциальным увеличением нагрузки на наши инфекционные койки. Учитывая, что год для системы здравоохранения был крайне тяжелым, исключительно тяжелым, безусловно, мы ищем любую возможность, чтобы дать нашим сотрудникам отдохнуть, набраться сил, провести время в кругу семьи — все то, чего не хватало два года, — заметил он.

Согласно сведениям от иностранных государств, «омикрон» будет менее агрессивным, но более заразным. То есть основной удар придется на поликлиники, а госпитали будут менее востребованными.

— В целом в 2022 год мы смотрим с очень осторожным, но надеемся, что оптимизмом. Мы готовы вернуться максимально в бой. Нам бы этого очень не хотелось. 2022-й — уж точно год вакцинации и уж точно год ревакцинации, — заявил Жаворонков.

«Количество свободные коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе»

С учетом снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается сейчас, Минздрав закрывает ковид-госпиталь на базе Республиканской клинической больницы (РКБ).

— Это не означает, что эти провизорные функции вынесены оттуда навсегда... Количество свободные коек позволяет нам вернуть коллег из РКБ к доковидной работе, работе травмкорпуса, — сообщил Жаворонков, отметив, что в любой момент койки могут снова развернуть.

Пока же для ковидных больных остаются два основных хаба — Республиканская клиническая инфекционная больница и горбольница №7 в Казани. Сейчас развернуты 2 577 коек. Запас составляет порядка 30%.

— На пике количество коек было приблизительно в три раза больше. Это свидетельствует о том, что ситуация нормализуется, но она не должна нас успокаивать, — добавил Жаворонков.

По его словам, сейчас пациентам помогают около 10 тысяч работников.

На сегодня привились 2 290 149 человек, за сутки — 2 553 татарстанца. Фото: Максим Платонов

«Друзья, посмотрите, пожалуйста, что происходит в Европе»

Вместе с тем Владимир Жаворонков обратил внимание на снижение темпов вакцинации и ревакцинации от коронавируса. На сегодня привились 2 290 149 человек, за сутки — 2 553 татарстанца.

— Внимание, это довольно низкая цифра, на это стоит обратить внимание. Почему говорю, что низкая цифра? Потому что повторную вакцинацию прошли 134 326 человек — это мало. Количество человек, что были вакцинированы более чем шесть месяцев назад, в разы больше. Эта та когорта людей, которая не спешит вакцинироваться. Друзья, посмотрите, пожалуйста, что происходит в Европе: судя по тому приросту заболеваемости, который происходит сегодня, у нас не очень много времени осталось, чтобы завершить вот этот бустерный или небустерный этап вакцинации. Мы очень просим сейчас позаботиться о здоровье, чем это делать тогда, когда мы уже можем войти в фазу волны «омикрона», — отметил он.

1,86 млн татарстанцев получили вторую прививку — это тоже мало, сообщили в Минздраве.

— Наличие первого компонента не говорит о сформированном иммунитете. Это важно. Очень часто мы видим в соцсетях и в каких-либо коммуникационных каналах информацию о том, что «я вакцинировался первый раз «Спутником» и сразу заболел». Дорогие друзья, это не совсем та история, по которой можно судить об эффективности вакцинации, — обратил внимание замминистра.

Тему ревакцинации затронула и Лейла Фазлеева.

— Что сдерживает немного? Действие QR-кода на год. Соответственно, очень многие думают, что он защищен в течение года. Но эксперты всего мира сегодня [говорят] — иммунный статус действует полгода. Поэтому нужно следить не столько за антителами, а за тем, что [если] я сделал прививку в июле, то через шесть месяцев после этой прививки я должен зайти на процесс ревакцинации. Вся система здравоохранения на это сегодня нацелена... Услышьте крик штаба Республики Татарстан — [нужно] помнить о том, что ревакцинация совершается через полгода после предыдущей прививки! — предупредила вице-премьер.

Дарья Пинегина