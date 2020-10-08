Где можно купить новые препараты от коронавируса в Казани. И почему этого лучше не делать

«Реальное время» изучило рынок антиковидных препаратов Татарстана

Фото: Маргарита Головатенко

Поступившие в аптеки Татарстана препараты от коронавируса, несмотря на немалую стоимость, расходятся как горячие пирожки, уверяют фармацевты. При этом наш корреспондент лично убедился, как в некоторых частных аптеках не соблюдают требование продавать «Коранавир» и «Арепливир» строго по рецепту врача. Тем не менее эксперты «Реального времени» настоятельно просят не приобретать лекарства без заветной бумажки, поскольку у них есть множество «побочек». Впрочем, их эффективность тоже вызывает сомнения у специалистов.

Часть — только в больницах

В медицинские учреждения и аптеки Татарстана поступили препараты против коронавируса — «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир». Все они являются отечественными разработками на основе японского «Фавипиравира». Первые два — от компаний «Р-Фарм» и «Промодент». На момент подготовки материала (7 октября) лекарственные средства можно было приобрести в 28 точках продажи республики. А вот «Авифавира» (от компании «Химрар») в свободной продаже нет, поскольку он поступает только в больницы.

«Коронавир» продается в упаковках по 50 таблеток дозировкой 200 мг. «Арепливир» продается по 40 или 100 таблеток (200 мг). В пачку «Авифавира» упаковывают по 10 или 40 таблеток (200 мг).

Как рассказала «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавируса, она совместно с Росздравнадзором ежедневно отслеживает объемы закупок и стоимость препаратов.

— С июня 2020 года ГУП «Таттехмедфарм» осуществляет закупку препарата «Авифавир» для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара. Пациенты получают препарат в условиях стационара бесплатно, — отметила Фазлеева.

В «Экономе» не сэкономишь

«Коронавир» в пачках по 200 граммов продают в 22 аптеках Татарстана, из них 13 — в Казани. Это не густо, учитывая, что в республике работают более 1 500 аптек. Например, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Арске, Альметьевске, Зеленодольске, Чистополе, Заинске и Муслюмово можно купить этот препарат лишь в одной точке города.

Распространяется «Коронавир» через аптеки бренда «Государственная сеть» по фиксированной цене в МРОТ — 11 500 рублей. Несколько пачек поступило еще в две казанские аптеки — «Здоровая семья» и «Эконом», причем в последней цена оказалась на 50 рублей выше, чем у конкурентов — 11 550 рублей. Больше всего — 16 пачек — находится в казанской 13-й аптеке («Государственная сеть») на улице Чехова. Также в столице РТ запасами располагает Аптека №371 той же сети — 11 штук.

Отметим, что одной пачки для лечения не хватит. Например, в Аптеке №13 («Государственные аптеки») «Реальному времени» пояснили, что на курс уходит две упаковки «Коронавира». Таким образом, для выздоровления одному пациенту придется раскошелиться как минимум на 23 тыс. рублей.

Распространяется «Коронавир» через аптеки бренда «Государственная сеть» по фиксированной цене в МРОТ — 11 500 рублей

Когда «социальный» не значит дешевле

Другой выпущенный на рынок препарат — «Арепливир» (в упаковке — 40 таблеток) — в фармацевтических магазинах найти будет еще сложнее. Согласно татарстанскому каталогу «Справочная лекарств и медицинских услуг», в Казани им располагают лишь 4 из них — две «Вита Центральная» (на улицах Декабристов и Р. Зорге), «Аптека от склада» (на улице Х. Мавлютова) и Аптека №10 сети «Социальные аптеки» (на ул. Ак. Губкина). Кроме того, как сообщили «Реальному времени в сети «Аптека 16Плюс», они завезли его в свои торговые точки в Альметьевске и Нижнекамске.

Стоит это лекарство дороже коронавира. В первых трех аптеках это чудо-средство можно приобрести за 12 320 рублей. «16Плюс» надбавил себе совсем чуть-чуть и продает по 12 321 рубль. Однако «Социальные аптеки», несмотря на свое название, заломили цену в 19 тыс. рублей. Пока самыми большими запасами располагает «Вита Центральная» на Декабристов — 19 штук.

К слову, средний размер пенсии в Татарстане составляет 14,6 тыс. рублей. Так что если пожилой человек подхватит COVID-19, его ежемесячного дохода явно не хватит на чудодейственную таблетку.

Согласно татарстанскому каталогу «Справочная лекарств и медицинских услуг», в Казани им располагают лишь 4 из них

А можно «без рецепта»?

Несмотря на немалую цену, по словам аптекарей, спрос на противовирусные средства есть. Однако оба препарата просто так не купить — они продаются только по рецепту врача, заверенного печатями.

— Без рецепта купить нельзя, — уверяют в 13-й аптеке Казани. — Нас так обязали. И рецепт остается у нас. На кассах номер рецепта вводится прямо в компьютер.

Корреспондент «Реального времени» на собственном опыте решил проверить слова фармацевтов, попытавшись в нескольких точках Казани купить заветные препараты. Почти во всех пунктах, где имелись антиковидные таблетки, отказывались продавать их без заветной бумажки медика.

Тем не менее, в одной из частных городских аптек журналисту «повезло». Продавец, сообщив о наличии «Арепливира», предложила сразу же, без рецепта от врача купить его. Фармацевт дала понять, что с покупкой лучше не затягивать — препарат пользуется большим спросом.

Продавец, сообщив о наличии «Арепливира», предложила сразу же, без рецепта от врача купить его

— До завтра еще будет, а потом может и не быть, — подстегивала она к покупке.

А чтобы покупатель меньше колебался, добавила, что не исключено подорожание со следующим привозом. Как говорится, ничего личного… В скобках заметим, что корреспондент не пошел на такую сделку.

Вместе с тем Лейла Фазлеева сообщила, что проверки аптечных учреждений относятся к компетенции Росздравнадзора, а не ее штаба.

— По информации Управления Росздравнадзора по Республике Татарстан фактов продажи указанных препаратов без рецепта врача не установлено, — прокомментировала она нашей интернет-газете.

Однако отсутствие лекарства на складе не означает, что его невозможно купить. Так, в аптеке «Экона» (на Мавлютова) сообщили, что «Арепливир» можно заказать за 12 321 рубль. Обещают доставить в течение 48 часов и оповестить об этом клиента. Примерно так же ответили в аптеке сети «Апрель» (на Мавлютова), предложив посетителю заказать препарат «через сайт» самостоятельно.

«Такими препаратами можешь навредить себе больше, чем помочь»

Заниматься самолечением и приобретать подобные препараты без рецепта нельзя, категорично заявил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— Любое лекарство (особенно антибиотики, антикоагулянты, противомалярийные препараты) имеет множество побочных эффектов, — объясняет он «Реальному времени». — И нужно соизмерять риски и плюсы от этой терапии. Коронавирусная инфекция — достаточно тяжелое заболевание, на него есть разные схемы лечения. Нельзя сразу бить по нему тяжелой артиллерией. И если у тебя простая простуда, а ты подумал, что у тебя коронавирус, то ты такими препаратами можешь навредить себе больше, чем помочь.

По словам профессора, те же антибиотики, которые назначают при серьезном течении COVID-19, нужны для профилактики бактериальных осложнений. Они не действуют на сам вирус. Если принимать их при малейшем чихе, это никак не поможет лечить болезнь и может вызвать устойчивость микроорганизмов к этим антибиотикам.

Среди «побочек» «Коронавира» и «Арепливира» значатся тошнота, диарея, сыпь, гиперурикемия, нейтропения, лейкопения и другие. Противопоказаны они при беременности. Причем этот список может еще пополниться, поскольку не до конца пройдены клинические испытания.

Нездоровый ценник

Более того, некоторые эксперты в России и за рубежом сомневаются в эффективности этих препаратов.

— В мире пока нет специфических препаратов против самого коронавируса, кроме как тех, что созданы на основе антител, — подчеркивает Ризванов. — Поэтому любые препараты, которые сейчас есть, направлены на усиление иммунной системы, снижение воспалительной реакции, снижение рисков тромбоза. Пытаются применять препараты широкого действия. Но международной доказательной базы [в лечении COVID-19], насколько знаю, нет.

Однако для многих россиян, чей кошелек заметно похудел за время «коронакризиса», главным минусом остается высокая стоимость. Многие сомневаются в адекватности цен этих препаратов. Скажем, в Индии аналогические средства на основе «Фавипиравира» стоят в разы дешевле, чем в России, — 0,41 доллара (32 рубля) за таблетку 200 мг, то есть упаковка из 50 таблеток жителю Дели или Мумбая обойдется всего в 1 600 рублей на наши деньги...