Чем опасны аптечные «тесты на коронавирус» и почему им нельзя доверять

Фото: Маргарита Головатенко

В начале лета российские аптечные сети, наряду с маркетплейсами, начали продавать тесты на коронавирус. Крайне востребованный в условиях пандемии товар можно было найти в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких регионов, а в начале октября появились они и в Казани. И хотя фармацевты указывали эти изделия на сайтах аптек и справочных по лекарствам, как «тесты на выявление коронавируса», на самом деле речь шла о наборах для экспресс-определения антител к COVID-19. «Реальное время» выяснило, на каких условиях и по какой цене продают тест-системы в столице Татарстана, а также стоит ли доверять полученным результатам или лучше сразу обратиться в лабораторию. Подробности — в нашем материале.

Тест Шредингера

Данные о том, что одна из казанских аптек начала продавать «тесты на выявление коронавируса», появились в начале месяца на сайте Республиканского центра фармацевтической информации. Поиск по запросу «коронавирус» показывал, что в аптеке «Здоровая семья» на Оренбургском тракте, 138/1 есть в наличии таинственный «Экспресс-тест на SARS-COV-2 №20» китайского производства за 20 тыс. рублей. Ни инструкции, ни названия, ни данных о компании-производителе не прилагалось.

Чтобы выяснить, что именно пытаются втюхать запуганным пандемией казанцам, причем за довольно приличные деньги, корреспондент «Реального времени» позвонил в «Здоровую семью» под видом покупателя. Нас интересовало торговое наименование изделия, информация о производителе и наличие регистрационного удостоверения. На удивление, фармацевт не смог ответить ни на один наш вопрос, однако рассказал о том, в каких странах были произведены тесты, в каком количестве продаются и по какой цене.

— Корейские под номером 20 (то есть, 20 тестов в упаковке) стоят 42 550 рублей, номер 25 стоят 53 187 рублей. Китайские под номером 40 — 35 420 рублей, под номером 25 — 22 200 рублей. В основном берут китайские, потому что они дешевле. А какие из них эффективнее я не могу сказать, — проконсультировали нас на том конце провода и наконец-то пояснили о каком виде исследования идет речь: — Это тест на антитела, берется кровь из пальца, ожидание от 8 до 15 минут, рабочий раствор один на упаковку.

Остается надеяться, что тесты действительно будут продавать только медклиникам для проведения тестов на антитела в лабораторных условиях. Фото: Маргарита Головатенко

Фармацевт также уточнил, что приехать и забрать тесты сразу после нашего разговора мы не сможем — необходимо оформить предзаказ и для гарантии перевести половину суммы на карту заведующего аптекой.



Спустя несколько дней информация о наличии «тестов на выявление коронавируса» в «Здоровой семье» исчезла с сайта Республиканского центра фармацевтической информации, однако звонок в аптеку показал, что на деле тесты все еще доступны для покупателя. При этом фармацевт озвучил совсем иной алгоритм покупки.

Во-первых, нашего корреспондента сразу предупредили, что не продают тесты частным лицам — только «юрикам». Во-вторых, предприятие должно иметь в штате медработника, либо заключить соглашение с частной клиникой. В-третьих, никаких «переводов на карту по номеру телефона» — только официальное заключение договора. Остается надеяться, что продукцию действительно будут продавать только медклиникам для проведения тестов на антитела в лабораторных условиях.

От аптечных сайтов до маркетплейсов

Что собой представляют данные медицинские изделия и почему их нельзя относить к «тестам на коронавирус», как это преподносят клиентам аптечные сети? Мы изучили рынок и обратились к специалистам.



Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти на сайтах российских аптек и сервисов поиска лекарств. Предложений — масса. К примеру, федеральная справочная служба «ПоискЛекарств» предлагает купить «Набор для обнаружения антител к коронавирусу (sars-cov-2) №25» от корейской Humasis Co., Ltd.



В свою очередь, ресурс «АптекаМос» разместил информацию о продаже «Набора реагентов SARS-CoV-2 Antibody Test для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу (20 тестов)», производителем которого является китайская компания Lepu Medical Technology (Beijing) Co. Ltd. Аналогичный набор можно найти на сайте сети аптек «ЕАптека». При этом везде указано, что товара пока нет в наличии.

Тесты на антитела также можно найти на различных маркетплейсах, причем выбор там «побогаче» — помимо китайских и корейских наборов встречаются даже российские. К примеру, «Комус» продает тесты производства «Сколково» — 19 тыс. рублей за 20 штук, и, на удивление, товар есть в наличии.

«Точность ниже, чем у лабораторных тестов»

— Использовать тесты на антитела для диагностики коронавируса нельзя, — заявляет директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. — Их можно использовать только для того, чтобы ответить на вопрос о том, переболел человек ранее или нет, и выработались ли у него антитела. В целом у экспресс-тестов точность ниже, чем у лабораторных. В отличие от последних, они могут сказать только «да» или «нет», то есть, они не могут определить, к примеру, уровень антител. Вообще антитела, особенно на ранних этапах, детектируются не у всех пациентов, следовательно, экспресс-тесты нельзя использовать как диагностику.

Аналогичную позицию озвучивает заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В беседе с «Реальным временем» вице-премьер заявила, что для подтверждения наличия или отсутствия ковида необходимо пройти лабораторную диагностику, поскольку «экспресс-тесты являются скрининговыми и их результаты не должны использоваться в качестве единственного основания для подтверждения статуса инфекции».

Как пояснил Альберт Ризванов, экспресс-тесты определяют антитела IgM (вырабатываются в самом начале и указывают на активную фазу инфекции или же на то, что человек переболел совсем недавно) или IgG («взрослые» антитела, которые появляются к концу болезни). Само тестирование проходит по следующему алгоритму: берется капля крови, капается в специальное окошко на тест-полоске, а сверху наносится рабочий раствор. Результат готов уже через 8—10 минут. Одна полоска должна проявляться всегда — это значит, что тест сработал, две других полоски показывают антитела M и G.

«Они не все плохие, просто можно нарваться»

— То, что тесты есть в продаже как в сети интернет, так и в аптеках, мы однозначно в курсе, — сообщила нашему изданию Лейла Фазлеева. — В целом в России зарегистрированы и разрешены к применению 84 экспресс-тест-системы для определения антител к новой коронавирусной инфекции. Факт регистрации подтверждает то, что данная продукция разрешена к применению. Цены на них не подлежат государственному регулированию. Их формирование осуществляется в зависимости от отпускных цен производителей, отпускных цен организаций оптовой торговли, даты поставки, объема закупок.

Более категорично о стоимости, а также о качестве экспресс-тестов на коронавирус высказался директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

— Что касается цен, то они устанавливаются «от балды». Если говорить о качестве, то в начале пандемии Европа вернула несколько китайских партий из-за низкого качества. Это не значит, что они все плохие, просто можно нарваться на всякое. Важно понимать, есть у этих тестов регистрационные удостоверения или нет, поскольку это тоже определенная проверка, — резюмировал Альберт Ризванов.