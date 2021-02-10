Главное о коронавирусе на 10 февраля: в Удмутрии больше не обязательно носить маски, антипрививочники в ОП РТ

Антипрививочники в Общественной палате Татарстана

Накануне на круглый стол по вакцинации в Общественной палате Татарстана ворвались представители Независимой ассоциации врачей из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда, которые чуть не сорвали заседание. Они выступили против вакцинации населения от COVID-19.

Премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике нет задачи организовать принудительную вакцинацию коронавируса. Она попросила направлять в оперштаб информацию о фактах принуждения к прививке.

Фото: Ринат Назметдинов

Завкафедрой медицинской и общей психологии КГМУ Владимир Менделевич сообщил, что прививку от COVID-19 сделала вся его семья. По его словам, он понял, что риск заболеть выше, чем риск от вакцины.



В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса: умерли две женщины 1939 и 1986 годов рождения.

Новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19

За последние сутки в России проведено более 284 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 643,5 тыс. человек.



Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Он позволит снизить общее время тестирования в три-четыре раза.

Фото: Максим Платонов

Минздрав РФ включил в группу приоритета первого уровня при вакцинации от коронавируса граждан 60 и старше лет. В этот список также входят работники медицинских и образовательных организаций, соцслужб, МФЦ и лица, проживающие в соцучреждениях и др.

Удмуртия первой из российских регионов приняла решение отменить обязательный масочный режим, он будет носить рекомендательный характер. Также с сегодняшнего дня в Удмуртии снимаются ограничения по работе заведений общепита, кинотеатров и театров, разрешается посещение спортивных мероприятий.



Президент России Владимир Путин отметил, что в период пандемии коронавируса суды в стране не перешли в «режим торможения», в то время как в других странах более 50% их них не работали.

Главный тренер российской команды по биатлону Валерий Польховский сообщил, что результаты тестов на коронавирус, которые биатлонистов сборной России сдали в преддверии стартов на чемпионате мира, оказались отрицательными.

Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при снижении роста заболеваемости коронавирусом, основные сферы деятельности продолжат свою работу в обычном режиме с 1 марта.

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова заявила, что нет смысла стирать нетканые маски. Необходимо стирать марлевые, но они хуже защищают от инфекции.

Выявление новых и распространение старых мутаций COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 106 921 304 человек, 2 341 425 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 192 820). На второй строчке — Индия (10 858 371), на третьей — Бразилия (9 599 565), на четвертой — Великобритания (3 983 756). Россия занимает пятое место — 3 953 970 (данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (468 203). За ними следуют Бразилия (233 520), Мексика (168 432) Индия (155 252) и Великобритания (114 066).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что передача от животного к человеку через промежуточное звено — наиболее вероятная гипотеза происхождения COVID-19.

Евросоюз принял заявку на регистрацию первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была подана 29 января. РФПИ получил официальное подтверждение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Фото: Максим Платонов

Британские ученые обнаружили две новых мутации коронавируса, которые схожи с вариантом SARS-CoV-2 из Южной Африки, но не имеют к нему прямого отношения. Один из них также заразен, как предыдущий «британский».

Китай заявил об отсутствии доказательств появления COVID-19 в Ухане, так как они проверили все случаи заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй с июля по декабрь 2019 года и не обнаружили подтверждений.

Из-за последствий коронакризиса Disney закрывает студию Blue Sky Studios, создавшую мультфильмы «Ледниковый период» и «Рио». Под сокращение попадут 450 работников компании.

В ВОЗ сообщили, что «британский» штамм коронавируса распространился еще в шести странах. Таким образом, общее число стран, где он был зафиксирован, достигло 86. Расширилась и география распространения мутаций, выявленных в ЮАР, в Бразилии и Японии.

Президент Перу Франсиско Сагасти в прямом эфире на гостелеканале сделал прививку от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm. Он отметил, что прошел вакцинацию «без страха, с уверенностью и надеждой».

В середине следующей недели в Японии начнется вакцинация от COVID-19. Первыми прививку от коронавируса получат медицинские и социальные работники, затем граждане старше 65 лет. В порядке третьей очереди вакцинацию пройдут лица с хроническими заболеваниями, а затем и обычные жители Японии.

Пандемия коронавируса стала причиной максимальной за 10 лет смертности в Чехии: умерли 129,1 тыс. жителей. Еженедельно в 2020 году в стране умирали в среднем 2 477 человек.

По данным ВОЗ, число новых случаев коронавируса в мире с 1 по 7 февраля уменьшилось на 17%, а смертей — на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Глава корпорации Johnson&Johnson Алекс Горски высказал мнение, что из-за новых штаммов коронавируса вакцинацию от него придется проводить ежегодно. По его мнению, мутации могут снижать эффективность препаратов от COVID-19.

Татьяна Демина