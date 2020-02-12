«Соцработники так не ухаживали» — Татарстан запускает новую услугу «Сиделка»

На реализацию пилотного проекта направят свыше полумиллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов

Фото: Александра Фирсова (kazan.aif.ru)

С февраля этого года в Татарстане возобновляют пилотный проект по предоставлению услуги «Сиделка». Соответствующее постановление №60 правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Инициативу реализуют в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На организацию ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в этом году направят почти 150 млн рублей, в ближайшие пять лет — еще 400 миллионов. «Реальное время» разбиралось, чем услуги сиделки будут отличаться от помощи соцработника — до сих пор именно они обслуживали эту категорию татарстанцев, а также во сколько обойдется новая услуга.

Как будут предоставлять услугу?

В рамках пилотного проекта «Сиделка» ухаживать за пожилыми татарстанцами будут специально обученные специалисты. Программа рассчитана до 2022 года, и она определяет порядок предоставления услуги и ее стоимость (она не бесплатна, точнее — бесплатна не для всех).

Безвозмездной услуга будет для тех, у кого среднедушевой доход ниже или равен двукратному прожиточному минимуму в регионе. Со всех, у кого доход выше этой планки, будет взиматься почасовая оплата, но разная. Так, если доход варьируется от 2 до 2,5 величины прожиточного минимума — это 10% от полной стоимости услуги. Далее — по нарастающей: если тот же показатель превышает 7,5-кратную величину прожиточного минимума, то стоимость услуги составит 75% от полной стоимости, и не выше.

Полную стоимость услуги, согласно положению, устанавливает Госкомитет по тарифам РТ. За 2019 год «Реальное время» обнаружило только тарифы на конкретные действия, а не на весь комплекс (так, один поход за продуктами в городе обойдется в 156 рублей), однако из госконтрактов среднюю стоимость часа сиделки определить все же можно — около 150 рублей.

Также в документе приведен перечень социальных услуг, которые должны обеспечить своим подопечным сиделки: от общего ухода и кормления до проверки самочувствия и поддержания санитарных норм. В перечень услуг входит практически полное бытовое обслуживание пожилого человека: приготовление пищи, стрижка (в том числе и ногтей), смена нательного и постельного белья, уборка в помещении, покупка (не за счет сиделки) продуктов и лекарств и многое другое.

«Услуга, безусловно, востребована. Родственники людей, прикованных к постели, получают возможность работать», — пояснила идею нового проекта Лейла Фазлеева. Фото Максима Платонова

В положении прописаны и требования к собственно сиделкам. Человек должен обладать знаниями и умениями согласно специальному профстандарту для сиделок, иметь медкнижку и пройти медосмотр, а также не иметь судимостей.

Для того чтобы пожилому человеку предоставили сиделку по этой программе, он или его доверенное лицо должны обратиться в территориальный орган соцзащиты.

— Этот проект заработал в пилотном режиме в более крупных городах республики: Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, в каждом из которых нуждаются в такой услуге от 10 до 100 человек. Сиделка ежедневно шесть часов находится рядом с одним и тем же человеком (возможно, с ментальными нарушениями), который нуждается в длительном уходе. Специфика в том, что соцработники не ухаживали в таком режиме за одним человеком. Безусловно, все сиделки проходят специальные курсы подготовки. Программа продвигает новую услугу в ряде регионов. В Татарстане идут пробы, подбираются правильные механизмы. Мы получаем обратную связь. Услуга, безусловно, востребована. Родственники людей, прикованных к постели, получают возможность работать, — пояснила идею нового проекта помощник президента РТ Лейла Фазлеева.

В Альметьевском районе, который вошел в эту программу уже в прошлом году, с 16 сентября услуги сиделок предоставляет некоммерческая организация из Набережных Челнов. Сария Мухаметшина, завотделением надомного и социального обслуживания КСЦОН «Опека» Альметьевского района, пояснила различия между услугами соцработника и сиделки:

— Работник отделения надомного соцобслуживания помогает пожилому гражданину или инвалиду и находится рядом с ним ровно столько, сколько нужно времени для оказания услуги по нормативу. Например, на уборку отводится 30 минут. Выполнил работу и идет к другому человеку. В городе за соцработником закреплено десять человек, а в сельской местности — шесть человек.

По словам заведующей «Опеки», новая услуга подразумевает, что «сиделка закрепляется за одним человеком, который полностью утратил способность к самообслуживанию, прикован к постели. В прошлом году норматив был 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. И охват был — 15 человек. В этом году персонал по новым условиям приступит к обязанностям с 16 февраля и будет работать по шесть часов, а план рассчитан на 22 человека. Сиделка осуществляет гигиенические процедуры, закупает продукты, медикаменты, готовит пищу, убирает помещения, меняет памперсы, выносит биотуалет».



Сария Мухаметшина заметила, что соцработники в штате центра соцобслуживания сохраняются. Родственники людей, которым нужна помощь, либо заказывают определенный набор услуг, который выполняет соцработник, либо нанимают сиделку.

— Сиделки должны обязательно пройти курсы — 140 часов обучения по уходу за тяжелобольными людьми. Нехватки в специалистах нет. Желающих даже больше, чем вакансий. Среди сиделок много пенсионеров, кому собственное здоровье позволяет ухаживать за другими людьми. Есть в нашем районе один мужчина, медбрат по образованию и инвалид по слуху, из-за чего он не может работать в медучреждении. Но слуховой аппарат позволяет ему полноценно работать, и он прекрасно справляется с обязанностями сиделки, — рассказала руководитель «Опеки».



Директор центра соцобслуживания населения Елабужского района «Доверие» Илиза Чернышова рассказала, что Елабуга только входит в программу, проект здесь стартует с 15 февраля. Пока в услугах сиделок нуждаются семь человек в районе. Сотрудничать центр будет с набережночелнинским представительством АНО «Содействие».

— Очень сложно находиться рядом с тяжелобольными людьми даже шесть часов ежедневно. Ведь их нужно поднимать, переворачивать. Поэтому, скорее всего, сиделки будут работать по графику: два рабочих дня, два выходных. Специалистов достаточно. И за одним человеком в среднем будут ухаживать два сотрудника.

— Это лучше, чем искать сиделку на частном рынке, неизвестно, кто придет, — много и мошенников, и людей, не готовых к подобной тяжелой работе. Хорошо, что такой проект реализуется государством. Есть специализированные службы, их сотрудники обучены, как работать с категорией граждан, нуждающихся в постоянном уходе. Профессиональные сиделки — люди проверенные и официально трудоустроены, — дала комментарий председатель комитета Госсовета РТ по соцполитике Светлана Захарова.



Что происходило с программой с ее начала

Впервые в Татарстане программа стартовала еще с сентября 2019 года — тогда были заключены муниципальные контракты в рамках программы, положение же утвердили в конце июля. Основное отличие программы-2019 от нового положения — это тот порог среднедушевого дохода, ниже которого услуга предоставляется бесплатно. В 2019 году он составлял 2,5-кратную величину прожиточного минимума, в 2020—2022 гг. эту планку снизили до двукратной величины.

Однако можно обратить внимание и на поправки, которые принимали 31 октября 2019 года, — они убирали из положения всякие упоминания об оплате услуг в принципе. С того момента и до конца года услуги по программе «Сиделка» объявлялись бесплатными в принципе.

— В прошлом году сначала вышло постановление, в котором указывалось, что бесплатно услугу может получать человек, чей доход равен или не превышает 2,5 прожиточных минимума, а он составляет 7742 рубля. Но потом эти условия отменили, и с октября, когда Казань вступила в проект, услугу оказывали бесплатно. В прошлом году центр соцобслуживания провел конкурс, и нам выделили средства на предоставление услуги сиделки для 95 человек. Всем, кому нужна была сиделка, такую услугу получили, — подтвердила заместитель директора ГАУСО «Комплексный центр соцобслуживания населения в Казани» Гульнара Мирзина.

«Программу вводили в качестве пробного шара как бесплатную. Нам нужно было оценить, какой спрос будет на эту услугу и какая обеспеченность у людей, в ней нуждающихся», — объясняет Юлия Абдреева. Фото tatar-inform.ru

— Программу вводили в качестве пробного шара как бесплатную. Нам нужно было оценить, какой спрос будет на эту услугу и какая обеспеченность у людей, в ней нуждающихся. Мы увидели, что уход требуется татарстанцам, у которых много родственников, способных оплатить услугу. Поэтому с нового года вводится плата, и уровень душевого дохода для бесплатного обслуживания стал несколько ниже, но при этом мы снижаем нагрузку путем системы скидок, — расставила точки над «i» заместитель замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Юлия Абдреева.

Положение 2019 года действовало, что логично, до 31 декабря 2019 года. А новое положение приняли 31 января 2019 года. Таким образом, в программе появился разрыв длиной в месяц.

— Федеральные деньги пришли лишь в конце января, и мы не могли начать новую программу раньше. На период этого перерыва мы предлагали надомные услуги центров соцобслуживания, — пояснила замминистра.

— С 31 января услуга стала платной. Конкурс проводит уже не центр соцобслуживания, а наш территориальный орган соцзащиты. В период, когда прекратило действовать прошлогоднее постановление, а новое еще не было опубликовано, услугу не оказывали. Родственники людей, кому нужен уход, либо сами нанимали сиделок, либо в этот перерыв, кому необходима была услуга, обращались к нам за надомным социальным обслуживанием — не были брошены, — уточнила Гульнара Мирзина.

В постановление прошлого года входил Заинский район, в новой программе он отсутствует. Как сообщила Юлия Абдреева, спрос на услуги сиделки на этот год в Заинске небольшой — лишь пять человек. Поэтому местный центр соцобслуживания справляется собственными силами.



Новые тендеры на предоставление услуг не появились до сих пор (по крайней мере, обнаружить их нам не удалось), но новое положение предусматривает решение этого вопроса. Согласно документу, в 2020 году поставщиками услуг будут те же организации, которые выиграли тендеры в 2019 году (об этих организациях мы расскажем ниже).

Сколько стоят сиделки?

Программа «Сиделка» финансируется в рамках национального проекта «Демография» в Татарстане. Согласно документам Минтрудсоцзащиты РТ, финансирование программы до 2024 года должно составить почти 400 млн рублей. Из этих средств 148,34 млн рублей заложены на 2020 год, 121,65 млн рублей — на 2021 год, 99,82 млн — на 2022 год.

Согласно целевым показателям национального проекта, уже в 2020 году 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, должны быть охвачены системой долговременного ухода, а к 2022 году охват должен составить 100%.

«Реальному времени» удалось обнаружить ряд тендеров по реализации программы «Сиделка» в районах Татарстана. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Зеленодольском и Заинском районах Татарстана тендеры на общую сумму в 23,9 млн рублей выиграла АНО «Центр социальной помощи «Содействие», зарегистрированное во Владимире. Центр стал единственным исполнителем, заявившимся на эти тендеры.

«Содействие» существует с 2015 года, руководит им Полина Петрова. Во Владимире она также является соучредителем общественной организации по профилактике зависимостей от психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни «Начало». Кроме того, Петрова руководит еще одним центром «Содействие», расположенным уже в Татарстане, в Набережных Челнах, но эта организация зарегистрирована только в середине 2019 года и ни в каких тендерах еще не участвовала.

В центре пока не ответили на вопросы «Реального времени». Однако в техзаданиях контрактов можно найти объемы услуг сиделок — исходя из них можно подсчитать, что в 2019 году программа охватила чуть менее 140 человек во всех городах.

Вакансии сиделки в городах Татарстана, которые предлагает центр, предусматривают зарплату от 15 до 25 тысяч рублей

Так, в Казани в каждый из трех последних месяцев 2019 года получить услуги сиделок должны были не менее 61 человека, они должны проводить с подопечным по 12 часов в день — итого 64,4 тысячи часов.

В Заинском районе указано только количество часов — 7 320, так же по 12 часов в день в течение уже четырех месяцев. Исходя из тех же расчетов, пенсионеров-получателей услуг сиделок там совсем немного — всего пять. В Набережных Челнах объем услуг составляет 36 660 часов — по расчетам выходит 25 пожилых людей-получателей услуги.

В Зеленодольске объем услуг составляет 14,64 тысячи часов в течение тех же четырех месяцев — то есть пенсионеров в рамках программы «Сиделка» там в два раза больше, чем в Заинске. В Нижнекамске — 29,28 тысячи часов так же в течение четырех месяцев — получается 20 пенсионеров в программе.

Вакансии сиделки в городах Татарстана, которые предлагает центр, предусматривают зарплату от 15 до 25 тысяч рублей. Центр также публикует прайс на свои услуги, вероятно, уже вне рамок госпрограмм: согласно этому прайсу, сиделка с проживанием стоит от 27 до 35 тысяч рублей в месяц, один час сиделки варьируется от 110 до 280 рублей — в зависимости от времени пребывания. В последнем контракте указана и стоимость одного часа сиделки — 150 рублей.

В Альметьевске поставщиком по госзакупке на 3,3 млн рублей стал не центр, а индивидуальный предприниматель Григорий Гнедков из Уфы. Это единственный тендер, в котором он когда-либо участвовал. Согласно условиям контракта, общий объем услуг, который он должен был оказать по программе «Сиделка» с 16 сентября до конца 2019 года, составляет 21 960 часов (по тем же расчетам, услугой охвачено 15 человек). Стоимость одного часа сиделки по контракту составляет так же 150 рублей. Связаться с Гнедковым по указанным в госконтракте номерам не удалось.