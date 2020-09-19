Назначены заместители премьер-министра Татарстана
У премьер-министра республики Алексея Песошина останется девять заместителей. Ряд указов о назначении подписал президент Татарстана.
Заместителем премьер-министра Татарстана назначены министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов, Альберт Каримов, руководитель аппарата Кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров, полномочный представитель Татарстана в Российской Федерации Равиль Ахметшин, Лейла Фазлеева и Рустам Нигматуллин.
Ранее Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров республики.
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