В Татарстане прогнозируется четырехкратный рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ждут четырехкратный рост заболеваемости коронавирусом.

— Мы ждем практически 4-кратного увеличения заболеваемости, связанного с тем, что «омикрон» заходит в регионы РФ, — об этом во время прямого эфира, посвященного нейроковиду, сообщила глава республиканского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.



Она также заявила, что пока случаев заражения новым штаммом коронавируса на территории Татарстана не зафиксировано, «это, наверное, дело времени».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 102 заболевших COVID-19. Всего на 12 января в республике выявили 43 851 случай заражения коронавирусом.