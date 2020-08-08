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День физкультурника в Казани: медведи-силачи, дипломы активистам и зарядка с депутатом

16:00, 08.08.2020
День физкультурника в Казани: медведи-силачи, дипломы активистам и зарядка с депутатом

Сегодня в Казани на стадионе «Трудовые резервы» прошло празднование Дня физкультурника. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

День начался с утренней разминки и церемонии награждения деятелей спорта, призеров детских конкурсов и отличников ГТО. Затем можно было сдать нормативы ГТО, принять участие в турнире по мини-футболу, в тренировках «Зеленого фитнеса», в мастер-классах по хоккею с шайбой, боксу, бадминтону, гольфу.

Видео Камиля Исмаилова

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