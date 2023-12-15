Свыше 6 тысяч детей татарстанских участников спецоперации получают бесплатное питание в школах
В Татарстане бесплатным питанием в школах и дополнительных учреждениях специального профессионального образования обеспечены свыше шести тысяч детей участников спецоперации. Статистику озвучила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
— Детям участников СВО, которые обучаются в муниципальных и государственных образовательных организациях, предоставляется бесплатное питание. Данной мерой поддержки воспользовались уже 6 121 человек. Безусловно, цифра меняется, — рассказала Фазлеева.
Еще 542 студента получают бесплатное питание в учреждениях специального профессионального образования.
В начале октября Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила организовать в России бесплатное питание детям-инвалидам в школе. Согласно действующему законодательству, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных средств. Она объяснила, что дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, однако дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории.
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